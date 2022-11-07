絲織業健行暨聯誼會 展現紡織業充滿活力

台灣區絲織公會為促進絲織業從業人員身心健康及家庭和樂，並達到增進會員情誼之目的，特與紡織產業綜合研究所、台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會、台灣產業用紡織品協會及中華民國紡織品國際研發交流協會共同主辦2022年絲織業健行暨聯誼摸彩活動，深度漫遊大龍峒、淡水河及大稻埕，全程共約5公里。本次參加人數逾1,650人，超越去年人數，在疫情肆孽後，再度展現紡織業生氣蓬勃，充滿活力。

絲織公會理事長莊燿銘表示，為促進絲織業從業人員身心健康及家庭和樂，自1998年開始辦理絲織業登山健行聯誼摸彩活動，至今已第25年，每年的活動都非常熱絡，承蒙絲織公會與各合辦單位理、監事及相關單位的大力支持，熱情贊助辦理經費及摸彩品，今年參加人數逾1,650人。

該活動多年來在內湖忠勇山、四獸山、烘爐地都留下近兩千絲織人的足跡；十年前為使參加者深度瞭解台北，嘗試用腳走讀舊台北，先後由萬華龍山寺步行艋舺後沿淡水河進入大稻埕；以單車從公館沿新店溪進入大稻埕；從圓山步行經大同區保安宮、孔廟、霞海城隍廟等古蹟，也曾以單車從大稻埕沿淡水河繞行社子島。接續舉辦台北城時空之旅，穿越228公園、國立台灣博物館、北門城等古蹟，發現台北城的今昔；從南門外出發，參觀228國家紀念館，漫遊植物園再發現璀璨的西門町；從大安森林公園站出發，遊走大安森林公園，再漫步具260年歷史米道的齊東老街，穿越華山1914文化創意產業園區，經又名國父史蹟紀念館的逸仙公園，讓大家感受活力、創新璀璨的台北老東區。

2015年參觀新開幕的臺灣博物館南門園區，漫遊植物園、西本願寺、艋舺祖師廟、青山宮、台北電影主題公園及海關博物館。2016年漫遊花博公園、林安泰古厝、爭艷館、迪化街十連棟再生區、迪化老街。2017「土城承天禪寺步道賞桐趣」，2018年以軍艦岩悠遊新北投為重點，由唭哩岸起點經陽明大學上軍艦岩，再沿丹鳳山林道悠遊經照明淨寺後，過丹鳳山下新北投。2019年再續深入新北投的人文和古蹟泡湯勝地生態健行，2020年走台北人最愛的劍潭山親山步道。去年開啟大直極富神祕氛圍的「國防特區」，越基隆河經大佳河濱公園，觀賞林安泰古厝再進入台北玫瑰園。

絲織公會理事長莊燿銘表示，今年健行聯誼摸彩活動，主要深度漫遊大同區，大龍峒保安宮俗稱「大浪泵宮」或「大道公廟」，為國定古蹟。清朝時期與艋舺龍山寺、清水巖祖師廟有台北三大寺廟之稱。有店鋪四十四幢，俗稱「四十四坎街」。最特別的是大龍峒保安宮董事長廖武治為使保安宮重現1917年最後一次大規模整修後的舊觀，堅持呈現歷史風貌，不讓「古蹟變新蹟」，此一古蹟修復已成為臺灣經典之作，並獲聯合國教科文組織（UNESCO）2003年亞太文化資產保存獎。

另安排漫遊今年剛整修成以水樂園為主題的迪化環保公園，以藍色水道意象舖面，像是在水上玩耍，公園內設有攀爬網溜滑梯、蹺蹺板、旋轉杯、盪鞦韆，夏季會開放戲水區，汲水幫浦、噴水腳踏車…清涼又好玩的大同區特色公園。再經淡水河畔步道進入迪化街二段、一段。一百多年前大稻埕曾是臺北最繁華的地方，自清末至日治期間，台北開港與港仔溝河運，使得大稻埕成為台灣最大的茶產業中心，鼎盛時期將近有五、六十家茶行分佈在貴德街，出口值佔當時台灣的三分之二。

爾後劉銘傳從基隆到新竹的台灣第一條鐵路與日治淡水到台北的台灣第一條鐵路行經此地，使南北貨、中藥、布匹批發業…等各行業在此集散，尤其日治時日本最新流行的印花布，都引進在此，掀起台灣衣著的大革新，也帶領台灣紡織工業在此深耕茁壯，絲織公會甚多會員企業在此發跡，並帶動台灣後續電子產業發展，同時也帶動人文薈萃的生根發展。

百年前的大稻埕風華正茂，今日的大稻埕猶有過去的榮光，她有著新城市所沒有的深厚底蘊，那韻味藏在街巷、建築及生活在其中的人們。由此次逾1,650人參加健行的盛況，展現紡織業生氣蓬勃，充滿活力。