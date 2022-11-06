台中草悟道扶輪 辦B、C型肝炎免費篩檢

肝病是台灣的國病，C型肝炎是國內排名第二的病毒性肝炎，其感染人口達到三四十萬人之多。國際扶輪3462地區台中草悟道扶輪社，今(6)日於台中市新福宮為2個社區里民提供B、C型肝炎免費篩檢服務，新庄里及振興里的里民參加十分踴躍，並感謝扶輪社為終結B、C型肝炎盡一份心力，促進社區健康活動。

台中草悟道扶輪社積極舉辦B、C型肝炎防治社區講座，並主動辦理社區里民的免費篩檢活動已經邁入第二個年頭，該社社長ENT曾露、也是懷恩診所院長表示，希望透過深入社區的篩檢活動儘早找出B、C型肝炎的帶原者，讓他們可以經由早期發現，早期治療，從而可以根除肝炎。

WHO也宣示2030年消除病毒性肝炎，全球已有多個國家積極投入C型肝炎篩檢及新藥治療，我國政府也訂定2025年之前要根除C型肝炎。

然而想要根除C型肝炎首先就是透過驗血來找出未被發現的帶原者及患者，台中草悟道扶輪社本著社會關懷之宗旨，深入社區里民健康服務，因著新庄里洪里長以及振興里劉里長的大力宣導，總共為117位里民做免費篩檢服務。

台中草悟道扶輪社本著取之於社會，回饋社會的理念，持續為社會提供各種服務，盼國家社會更加健康和諧美好。