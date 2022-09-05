永續社會創新跨國競賽「社會創新果醬」9/7起登場

致力推動 ESG 及永續理念為目標的社會創新跨國競賽「社會創新果醬」（Social Innovation Jam）將於 7 日在台北及新加坡盛大登場，啟動一系列相關課程與競賽活動，由線上教育平台「Reborn」、社會創新團隊「社會行動實驗吧」攜手東吳大學社會系聯合主辦，召集不同國家、不同科系大學生組隊解決社會創新問題。

為增加不同議題的跨域多元性，主辦單位與不同社創組織及企業合作，如非營利的創新教育團隊「城市浪人」、致力於建構台灣創新教育場域的「未來人才國際顧問有限公司」及「學習家有限公司」，期望透過社創組織直接命題，讓參賽學生與組織創辦人能面對面暢談組織理念與使命願景。

2005年聯合國提出《Who Cares Wins》報告，創議業界將「環境保護」、「社會責任」與「公司治理」（ESG）涵蓋為企業投資決策的經營指標中，並指出其能對社會、市場至個人產生正面影響。而近年來，蘊含 ESG 精神的「社會企業」已成為國際產業新浪潮，也在台灣產業中生根發芽，推動許多社創組織及企業成長。

主辦單位表示，Social Innovation Jam打造對學生、社企組織及企業等三方多元且開放共創場域，不僅提供學生實際接觸社會企業、瞭解社企實際運作機會，對社會企業而言，更可以展示其核心組織理念，擁抱多元價值，讓社會有看到社創的可能。同時企業與社創組織也能透過 Social Innovation Jam平台深入理解彼此需求及痛點，共創解決方案可能性。

社會創新跨國競賽「社會創新果醬」可望透過引進社創組織的創新量能，達成在校學生與業界組織的多元交流，促進產業永續的社創動能，也讓多方利害關係人直接參與、關注彼此需求，活絡社創生態系並放大其社會影響力。

「SIJ 永續社會創新競賽」活動日期：

9/07 (三)【開幕式—線上】20:00~21:30

9/16 (五)【設計思考課程—線上】14:00~17:00

9/17 (六)【產品設計競賽—實體】9:00~20:00

9/20 (二)【簡報提案課程—線上】20:00~21:00

9/23 (五)【企業參訪與提案—實體】10:00~12:00

報名資格：大專院校在校學生

報名截止：9/5 23:59止

報名網站：https://www.accupass.com/event/2207280541241253433837

官方網站：https://sij.tw/