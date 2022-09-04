華銀第三屆「小小體操營」 林育信率國手指導衝奧圓夢

華南銀行主辦的「第三屆小小體操營」今（4）日在高雄國家運動訓練中心舉辦，在國家體操代表隊總教練林育信、體操選手莊佳龍、葉政，及國訓中心體操教練共同組成的國家級教練團悉心指導下，小小體操員都度過了充實的一天。

為了培育更多體育幼苗，厚植臺灣體操實力，華南銀行第三屆小小體操營今年特別擴大於北、中、南三地舉辦，並全新打造「衝奧圓夢計畫」，以信託專款專用的贊助模式，提撥合計新臺幣100萬元的獎金及贊助金，各場次表現第一名的學員，不但有機會獲得連續六年的訓練及比賽贊助金，也能為學校體操隊爭取到一筆器材贊助金，華南銀行期望讓有潛力的選手無後顧之憂，專心訓練，勇敢追夢，衝向奧運殿堂。

邀請北、中、南競技體操學員 培育未來之星

華南銀行第三屆小小體操營今年擴大舉辦規模，訓練營總教練林育信表示，「今年華南銀行邀請具競技體操基礎的小朋友參加體操營，一方面讓我們教練團提早發掘有潛力的學員加以培訓，另一方面，也藉由華南銀行提供的衝奧圓夢計畫贊助金，讓有潛力的學員可專注於訓練，形成一個完善的培育制度。現在臺灣體操選手在國際頗具知名度，讓我們小選手對於未來努力的方向與目標更加明確，也期望我們選手在2024、2028年持續取得奧運獎牌，吸引更多熱愛體操的小學員一同來參加華南銀行舉辦的體操營。」

華南金融集團培育體操種子不遺餘力

華南金融集團長期投入臺灣體育發展不遺餘力，對體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、體操、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升臺灣在國際的能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的力量，營造良好運動環境，形成永續力量，帶動臺灣體育的正向循環。