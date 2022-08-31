2022年「企業之本」論壇激盪前瞻經營方略

面對嚴峻經營環境 ，人才是企業的根本 ，更要打造讓人才發揮的舞台

面對經濟局勢嚴峻及詭譎多變，企業如何持續經營，究竟什麼才是企業的根與本?希望種子國際與邦訓企管日前共同舉辦2022年企業之本論壇 ， 以「企業的資本，人才是根本」為主軸，邀請專家學者就經營領導、管理趨勢、實務案例、經營數據呈現四個面向跟與會者分享交流，進一步探討企業如何因應與面對當下和未來的經營環境挑戰。

本次論壇由希望種子國際總經理兼超級數字力財務思維課程創辦人林明樟MJ老師邀請多位重量級講者蒞會分享，包括吳曉華顧問（Lumina Spark國際認證執行師）、林文政博士（國立中央大學人力資源所）、施振榮先生（宏碁集團創辦人/智榮基金會董事長）、楊瑪利女士（遠見雜誌社長兼哈佛商業評論全球繁體中文版執行長）。

施振榮董事長提出人本智慧思維，以顧客為中心，創造價值並兼顧利益平衡

其中，施振榮董事長更針對科技時代提出「人本智慧」的思維，施董事長提到「人本智慧」的思維，就是強調要具備善用科技工具的智慧，追求「以人為本」為目標，所有的創新、研發、執行過程都要將「以人為本」的思維落實在組織文化中，應用在各種情境中，從科技為中心到以顧客、用戶為中心，進而創造價值並兼顧利益平衡。

林明樟MJ老師以立體財務報表結合目前微觀到宏觀的總體經濟態勢，再引導回經營者必須謹慎應對的步驟﹔吳曉華顧問分享應用國際科學化工具發揮人才能力改善經營績效的企業案例﹔林文政博士強調在背後領導的價值及最適合打造接班人梯隊的僕人式領導。

所有講者也共同指出，因應未來劇烈變動環境的人才應具與人共同合作、僕人式領導力、借勢出發的核心能力，也期勉在場企業主及高階主管們，一同努力打造讓人才得以發揮的舞台。