勞動力發展署「饗樂Go市集」9/3板橋車站熱鬧登場

勞動部勞動力發展署北分署9月3日(六)上午10點到下午4點，將在板橋車站(地下1樓廣場)舉辦「暖心培力 在地永續-饗樂Go市集」， 邀集轄區內20家「多元就業開發方案」、「微型創業鳳凰」與「庇護工場」，聯合展售地方特色的農特產品、手作創意商品，現場除了有免費的布藝及手工香皂DIY體驗，還有消費滿300元送精美好禮、打卡送現金折價券等好康優惠；歡迎在中秋節前夕，全家一起來逛市集、購好禮！

勞動力發展署北分署賴家仁分署長指出，勞動部多年來推動「多元就業開發方案」，不但輔導非營利民間團體傳承地方特色產業，帶動社區產業發展，同時提供就業機會，協助失(待)業者、二度就業婦女、中高齡者、身心障礙者等弱勢族群學習技能穩定就業，迄今已輔導許多民間團體朝永續經營的社會企業邁進；為讓社會大眾認識多元團體的優質商品與服務，展現它們在發展社區產業、提升弱勢就業力的經營成果，每年均舉辦大小規模的市集展售活動。

勵馨社會福利事業基金會的手作琉璃珠。圖/北分署提供

活動現場另規劃有「享購好物」、「享玩創意」、「微型創業鳳凰」等3個主題區，展售來自北北基、宜蘭、花蓮、金門地區多元單位、庇護工場與微型創業企業生產的在地特色產品、手作點心及手作藝品，包括「勵馨社會福利事業基金會–馨工坊」的手作琉璃珠、「花蓮縣壽豐鄉壽農社區發展協會」阿美族返鄉青年以原生種柿子做為染劑所創作的阿魯巴植物染藝品、「基隆市暖暖區碇內社區發展協會」採用台灣龍眼乾不含任何添加物製作的桂圓核桃蛋糕；此外，「社團法人台北巿婦女新知協會-新知工坊」、「台灣當代漂泊協會」分別提供免費布藝與手工皂DIY體驗，好玩好吃又好買，歡迎中秋前夕闔家來板橋車站逛市集，以行動支持這些非營利組織、庇護工場、微型創業者的努力成果！活動詳情請搜尋「暖心培力 在地永續」臉書粉絲專頁。