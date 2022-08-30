孩子的未來輸不起 藝青會爭取18% 藝人網紅響應

「黑到家公義關懷包」由知名社會人士所設計，獲得知名藝人徐乃麟與宜蘭冬山鄉農會總幹事黃志耀支持，整合雙方資源，輸不起乾拌麵與本年度優質良食米等民生物資，並且聯合藝人許效舜、網紅勾惡等人共同發起公義關懷計畫。

日後藉由每一份「黑到家公義關懷包」的銷售，直接提撥18%援助偏鄉弱勢，並與「藝青會」共同成立街頭文化發展支援基金，將用在挖掘對於運動、藝術有潛力的青少年，讓他們沒有後顧之憂，奮力逐夢，為台灣未來孕育種子！大家心中共同信念，孩子的未來輸不起！

知名藝人徐乃麟（右）與宜蘭冬山鄉農會總幹事黃志耀整合雙方資源，全力支持「黑到家公義關懷包」。圖／逍遙遊雲端股份有限公司提供

每份「黑到家公義關懷包」內容物有：輸不起乾拌麵8小包共兩袋、冬山鄉農會七葉蘭香米一公斤、良食養生糙米一公斤、良食養生黑米半公斤；期待家家戶戶響應公益購買最基礎的民生物資，享用優質主食，也鼓勵將物資轉捐給需要援助的個人或團體，將公義關懷發揮最大效益。

而街頭文化，包括街舞、塗鴉、饒舌、DJ、滑板等文化藝術，近幾年慢慢成為時下年輕人的主流文化。 2021年，藝青會召集夥伴，結合19個相關藝術與青年慈善團體，成立登記於內政部的「台灣多元藝術空間青年發展聯合會」簡稱「藝青會」，是目前全台灣最完整的街頭文化團體。

藝人許效舜（左）也特別前來共襄盛舉，呼籲大家一起做公益。圖／逍遙遊雲端股份有限公司提供

文化演進的特性，早年街頭文化大多受到一群愛玩的年輕人所喜愛，但最後許多迷途的年輕人卻是靠著藝術的力量找到了新的人生方向。因此藝青會從成立之初，除了推廣文化，也致力於號召青年參與慈善，回饋社會。【黑到家 Facebook官方粉絲專頁】https://www.facebook.com/blacktohome985