「夢幻傑人公益愛心園遊會」9月17日邀民眾獻愛心

台中市大同國際傑人會將於9月17日及18日兩天，於台中市草悟道B區廣場舉辦「2022夢幻傑人公益愛心園遊會」，於今(30日)舉辦活動宣傳記者會。國際傑人會總會長李禎昌、大同會會長陳文山、執行長吳炳賢、創會長許清水、輔導會長李政龍、財團法人臺中市傑人教育基金會董事長賴文針、前總會長廖祿堙、前總會長林栢根、中一區副總會長廖桓飛、伊甸基金會蘇真真主任、十方啟能中心代表等均親蒞現場，邀請民眾屆時一起防疫守護家園獻愛心。

該公益愛心園遊會結合各大社團、企業、社會企業等善心人士之力，規劃遊戲區、飲料餐點區、文教工藝區、農特花藝區、衣飾區、公益義賣區等，以及各項精彩活動，並號召民眾踴躍參與樂捐公益活動，屆時募得的公益款項將捐贈予伊甸基金會、十方啟能中心、財團法人臺中市傑人教育基金會。

台中大同傑人會會長陳文山致詞。圖／許俊揚

台中大同傑人會會長陳文山表示，此次的公益愛心園遊會，為集合休閒遊藝、娛樂美食、生活消費、義診捐血等各項活動於一體的大型公益活動，希望藉此帶起全民愛心的氛圍，再次拉近因疫情而疏遠了人與人彼此間的距離。

執行長吳炳賢致詞。圖／許俊揚

執行長吳炳賢表示，因受新冠疫情衝擊、加上M型化社會及低薪影響，全台失業率及放無薪假的人數皆創下歷史新高，民眾的生活更加辛苦，盼透過園遊會活動，讓弱勢家庭感受到社會溫暖。

國際傑人會總會長李禎昌致詞。圖／許俊揚

總幹事顏睿賢則強調，因受疫情影響，經濟衰退尚未復甦，目前募款仍不如預期，希望以拋磚引玉來籲請社會各界提供愛心捐款、或認捐點券轉贈社福團體，並且歡迎各志工團體能一同來做義演、義診、義剪等各項愛心服務。

財團法人臺中市傑人教育基金會董事長賴文針致詞。圖／許俊揚

這一年來深受疫情影響對各行業的經濟有重大地影響，因疫情持續發展升溫嚴重影響多數民生與經濟的運作與發展，連帶著深刻影響市井民眾的生計與收入，導致一般中小型經濟的流動性減少且不足，相對最直接影響部分賴以小額捐款的公益團體資源短缺、匱乏且募款不易。台中市大同國際傑人會有鑑於此 ，身為本土最資深的公益社團，希望能夠透過舉辦「2022夢幻傑人公益愛心園遊會」大型公益活動，凝聚各方社會善心、拋磚引玉引發社會愛心共響，期盼能藉由此次公益愛心園遊會活動，協同社會民眾之力，共同協助社會團體解決資源問題並幫助社會弱勢單位。

受贈單位之一「伊甸基金會」蘇真真主任致詞。圖／許俊揚

除了攤位多元的園遊活動之外，屆時現場將有許多公益團體與街頭藝人熱情參與活動與表演。其中國醫藥大學中醫部更連續兩日舉辦義診活動，並且協調捐血中心特派傑人一號捐血車到場，希望社會各界愛心人士燃起熱血，共同參與捐血活動。