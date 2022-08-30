觀音根滿關懷社會需要的愛與關懷

觀音根滿慈善基金會基金會創會目的，為推廣慈善的理念與提供社會福利，本基金會秉持著在地化、創新化的思維，用心規劃慈善活動，從福利服務，獎助學金、長期照顧、茹素推廣等議題，擬定整合、連續性之活動，期能提供完善服務，以「推廣慈善活動」為使命，以期讓生命更幸福與更健康。

創辦人林春燕女士指出，父母親遺留下來的資產要用在關愛台灣這一片土地上，以成為「公益服務業」的典範為目標，將公益關懷的核心價值，幫助更多有需要的人；而自成立以來就遇到疫情肆虐首先捐贈500台背負型消毒噴灑機給桃園市政府，因應小學生無法施打疫苗，藉由外部提供保護力，降低孩童染疫風險自110年設置近30多座防疫門，主要是因疫情持續嚴峻，小學生受疫情影響人數擴增，經彭俊豪董事轉介，提供中壢數所小學22座防疫門，另經郭麗華議員及錢龍議員參選人轉介，蘆竹區五所國小，其中不乏如南崁國小這樣師生近2,500餘人，屬較多學童集中之學校。而醫護人員更是辛苦，原本已經吃緊的醫護人力受到考驗，感念醫護人員在第一線作戰的辛勞，捐贈防疫用品，希望可以提供在前線跟病毒作戰的醫護人員能有最佳的防護，維持醫院的量能成為最大議題；透過彭俊豪董事的引薦致贈聯新國際醫院防疫面罩700個，讓在前線服務的醫護人員們擁有最佳的防護。

也藉由基金會的董事分送物資箱，讓各區域都能享有資源，不讓資源集中在特定區域，也讓台東孩童有充足的糧食，透過七位法師董事各配送20箱素食物資，交由董事分送鄰近清寒庭，讓弱勢家庭能在寒冷的冬天收到一份愛心。 真瑞法師 董事部份轉捐至台東市孩子的書屋，提供給弱勢孩童使用。另採購台東在地小農自種的白米 台東關山東陽春電光米225公斤分送給孩童，給予孩子的書屋幫助孩童的同時也支持到當地農民。

而花東偏遠地區清寒老人也是物資稀缺，深感偏鄉醫療與長照資源長期不足，在立委高金素梅居中引薦，捐贈成人尿布、看護墊到花蓮縣、台東縣、屏東縣的十三個原住民部落鄉鎮，透過部落志工走訪1852個有長年臥床病患的原住民家庭。111年第1、2、3季總共發送成人紙尿褲2745箱、看護墊1326箱，讓處在無助時刻的病患家屬得以減輕負擔，每位收到物資的家屬都非常感謝。

觀音根滿基金會每年都結合平鎮警分局及當地里長舉辦捐血活動，自109年開始舉辦，今年為期第三年由平鎮警分局、雙福基金會、華山基金會，南山人壽元創通訊處一同參與並宣導各單位服務方針，更鼓勵地方商店一同做愛心，讓每年捐血活動成為南勢地區重點活動也更加推廣認識佛教文化，今年更創下402袋捐血也同時解決因為疫情所導致的血荒問題。

針對脆弱家庭的孩子們，所創立的海星計畫，110年度第二學期增加5位學生，總學生人數共16人。因學生人數持續增加，為此本學期新增一名海星老師，協助給予孩童更豐富的學習內容，使學童放學後有場所學習讓家長放心工作改善家庭生活。

茹素待用餐持續發放，基金會創辦人林春燕阿嬤特別交辦，提供需要的民眾免費待用餐，要廣設待用餐的地點，第一個站與大溪觀音緣素食餐廳合作提供愛心待用餐，大溪觀音緣自助餐老闆的兒子長期在基金會擔任志工因此高老闆願意以歡喜心提供優惠的價格給基金會一起做愛心，也不斷地增加新的發放點，本次與桃園區「雅善圓蔬食館」配合，持續發放待用餐給桃園地區需要的民眾。

愛心孩童衣物捐贈，經由沈莒達教授轉介紹，共捐贈1130件全新孩童衣物衣物給基金會，藉由各資源串聯，協尋各單位發放孩童衣物，目前針對花東原民協會、雙福基金會、平鎮YWCA小衛星及弱勢家庭的小朋友讓弱勢家庭及育幼院的孩童有替代衣物更換。

弱勢家庭服務的居住議題，有些低收入戶老房屋殘破不堪幾乎無法居住，經過通報之後會會同善心人士共同將房屋拆除更建，一同伸出援手協助房屋重整協助，讓民眾有一個基本的居住房屋讓其房屋重建、以使老人家或孩童們能有安居之所。

另外針對個案提出申請補助，會針對個案進行查核然後給予補助，每年大都補助二十多件個案，其中有一個家庭因為父親入獄，母親離開，育有三子，孩子們學費無法負擔，特別補助孩子們到大學前的相關學雜費用，本案長達十幾年的補助，主要也是希望孩子們能夠持續學習脫離貧窮，人生越來越好。

善念若雪，能覆大地，觀音根滿慈善基金會所提供的，是一份慈悲而不是施捨、不是同情，是在台灣的這塊土地上大家彼此互相支援的愛與關懷。