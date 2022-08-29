青洲灣小鐵人模擬賽誓師大會結合慈善公益暖心鳴笛

期待已久的青洲灣Summer Camp於8月26日正式登場，本次Summer Camp包含專為小朋友設計的小鐵人模擬賽，以及專為大朋友規劃的健康休閒夏日活動。

經過一整天的小鐵人訓練三部曲，於27日正式進入模擬賽前的誓師大會，現場不僅有來自全台各地，喜好小鐵人運動的近50名小朋友熱情參與此次為期二天的Summer Camp，主辦單位大鵬灣國家風景管理處更同時結合慈善公益，邀請到偏遠地區失親兒福利基金會的10位小朋友一同共襄盛舉，見證這歡樂、活力，且別具意義的時刻。

鵬管處表示，青洲灣Summer Camp是首度以親子為主要對象的夏日活動，結合運動、健康、休閒、觀光等內容，為活潑好動的小朋友量身訂做各式體適能訓練、運動模擬賽，及收心操訓練系列活動。希冀透過鎖定目標客群，量身訂做的體驗觀光產品，再結合地方觀光圈參與，能打造出地方觀光品牌未來商業模組化的一種創新思維。

大鵬灣國家風景區管理處王玟傑副處長在誓師大會現場致詞勉勵小鐵人。圖/主辦單位提供

本日模擬賽誓師大會中，以小朋友的運動會為規劃軸心，邀請到最受歡迎的交通部觀光局喔熊組長，還有以大小朋友耳熟能詳的健身操主要編操、作曲者Lucy特別與會，一同為誓師大會揭開序幕，鵬管處王玟傑副處長表示:大鵬灣風景區擁有得天獨厚的陸上及海上運動環境資源，吸引各地的運動喜好者前來參與各式競賽、遊憩。

大鵬灣觀光產業聯盟理事長許裕麟為選手勉勵打氣。圖/主辦單位提供

本次選擇在青洲灣辦理一場以親子為對象，兼具教育意義及體能訓練的主題品牌活動，就是希望能夠邀請全台更多喜好自然、運動、健康、觀光、休閒的小朋友、大朋友共同享受大鵬灣風景區的運動特色資源，並以大鵬灣四季都好玩之概念，分別以青洲灣為基地，規劃出夏季冬季的專屬活動，打造青洲灣為喜愛濱海遊憩活動的最佳觀光聖地。