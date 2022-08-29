青洲灣小鐵人模擬賽誓師大會結合慈善公益暖心鳴笛
期待已久的青洲灣Summer Camp於8月26日正式登場，本次Summer Camp包含專為小朋友設計的小鐵人模擬賽，以及專為大朋友規劃的健康休閒夏日活動。
經過一整天的小鐵人訓練三部曲，於27日正式進入模擬賽前的誓師大會，現場不僅有來自全台各地，喜好小鐵人運動的近50名小朋友熱情參與此次為期二天的Summer Camp，主辦單位大鵬灣國家風景管理處更同時結合慈善公益，邀請到偏遠地區失親兒福利基金會的10位小朋友一同共襄盛舉，見證這歡樂、活力，且別具意義的時刻。
鵬管處表示，青洲灣Summer Camp是首度以親子為主要對象的夏日活動，結合運動、健康、休閒、觀光等內容，為活潑好動的小朋友量身訂做各式體適能訓練、運動模擬賽，及收心操訓練系列活動。希冀透過鎖定目標客群，量身訂做的體驗觀光產品，再結合地方觀光圈參與，能打造出地方觀光品牌未來商業模組化的一種創新思維。
本日模擬賽誓師大會中，以小朋友的運動會為規劃軸心，邀請到最受歡迎的交通部觀光局喔熊組長，還有以大小朋友耳熟能詳的健身操主要編操、作曲者Lucy特別與會，一同為誓師大會揭開序幕，鵬管處王玟傑副處長表示:大鵬灣風景區擁有得天獨厚的陸上及海上運動環境資源，吸引各地的運動喜好者前來參與各式競賽、遊憩。
本次選擇在青洲灣辦理一場以親子為對象，兼具教育意義及體能訓練的主題品牌活動，就是希望能夠邀請全台更多喜好自然、運動、健康、觀光、休閒的小朋友、大朋友共同享受大鵬灣風景區的運動特色資源，並以大鵬灣四季都好玩之概念，分別以青洲灣為基地，規劃出夏季冬季的專屬活動，打造青洲灣為喜愛濱海遊憩活動的最佳觀光聖地。