高雄中山扶輪社力助失親兒職涯探索

高雄中山扶輪社為失親兒舉辦二天一夜職涯探索營，透過企業參訪，提供失親兒認識多元的就業職場，在職場體驗中探索自己的職業興趣；並培養正確的求職態度，建立良好的工作倫理與就業態度，共計50餘位的失親兒一起參與。

該項活動並安排了陳明呈法官分享青少年法律常識、高雄中山扶輪社社長吳進琪及前社長李金旆(建德集團董事長)分享及嘉勉孩子。其中，甫當選高雄市第16屆傑出父親的李金旆以「創造不一樣的人生」為題分享他不畏艱難奮發向上的生命故事，勉勵孩子們「行有餘力回饋社會，你會發現施比受更有福!」

失親兒福利基金會致贈感謝狀予高雄中山扶輪社。圖／高雄中山扶輪社提供

第一天分別到高雄市政府消防局、T恤手造館、台灣海博特、智崴資訊科技等公司參訪並學習該領域的實作課程，讓孩子深入認識該產業﹔第二天透過不同專業的職場達人於澄清湖水漾會館與失親兒分享職場禮儀、職場法律常識及自身的經驗故事，打開孩子不同的眼光與視野，在面對接下來的升學與職涯方向時，有不同的嘗試與選擇。

高雄中山扶輪社社長吳進琪表示，這是一個對孩子非常有益處的活動，幫助孩子思考人生、探索未來的升學與就業方向，並用自身的經驗如何白手起家，經營人際關系互動的重要，並告訴孩子們「貴人」無處不在，人間充滿著許許多多的因緣，每一個因緣都可能將自己推向另一個高峰，不要輕忽任何一個人，也不要疏忽任何一個可以助人的機會。

李金旆董事長由於自幼小兒麻痺不良於行，求學時每年寒暑假必須進出醫院接受手術及復健，因此對於殘障人士的痛苦感同身受，也就對弱勢族群多了一份照顧與關愛，他也以父親給予的家訓「做事先學做人」勉勵孩子們要學會感恩及常存「正面積極、自信謙虛、積德利他」的人生態度。

失親兒福利基金會高雄辦事處林慕音督導有感而發的說，捐款助人不難，難的是讓善心永續循環。林慕音督導非常感謝高雄市中山扶輪社大力的支持與贊助失親兒基金會的職涯探索體驗活動。林慕音指出，失親兒福利基金會成立至今已在全台服務超過6,000位失親孩童，在輔導孩子就業的過程中，發現失親兒少對於自我身分的認同、人際關係、職場倫理、與工作態度等……都缺乏專業引導與學習，藉由培力課程職涯規劃，協助孩子認識未來職涯方向，其職前更清楚就業應有之方向與態度，更快速融入工作，期待孩子找到人生方向，學習一技之長，使孩子畢業能順利接軌就業。