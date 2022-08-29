偏鄉學童圓夢 大江快樂扶持

大江生醫攜手關聯企業，日前於屏東縣大新青銀共融新創基地舉辦「夢想探索營」，邀請近60位屏東縣市國中同學免費參與兩天一夜夢想探索營。屏東縣教育處江處長、勞青處黃處長、快樂麗康陳執行董事、大江生醫黃永續長皆出席本場活動。

集結快樂麗康關懷基金、詠江教育基金會、大江生醫傾注之資源，在「夢想探索營」中，規劃了一系列職業探索活動。大江生醫與子公司大江生活、和康生技向同學講解基因醫學、生技保健、醫材、機能型生活用品等，更難得邀請HAPPY HAIR、YIRI 伊日生活、洋基工程、美福企業、堃霖冷凍機械等12家國內領導級企業，讓同學們認識不同企業的樣態。

本場活動請來不同領域的職人，透過科技館、工藝館、美學館、生活館、健康館、食尚館等活動設計，讓同學體驗手作咖啡及調酒技術，獲得多元的體驗、觀摩不同的職涯工作內容，協助其找到自己的職業興趣，帶領同學們進行夢想探索。

大江生醫透過長期的科普教育計畫，與不同的年齡層或社群互動，在屏東縣內的國中小設置角落書櫃，統計至2021年底，「角落書櫃」共支持218所學校與機構，並持續每月贊助新書供學童借閱，覆蓋人數約5,000人。

然而，如何了解孩子的學習成效、如何轉換閱讀素養成為未來的技能也是大江生醫關注的議題。為此，「夢想探索營」現場也有「化石先生」帶領所有同學現場體驗製作化石模型；透過本次夢想探索營，相信更能幫助同學釐清志向，並將閱讀成果轉化成可以輸出的知識。