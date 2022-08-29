新竹市創新創業協會舉辦新創聯合論壇

疫情讓產業、市場、消費產生了很大的改變，在後疫情時代應該如何認知新趨勢觀察新方向? 全國創新創業總會慶祝50周年慶舉辦系列活動，旗下的新竹市創新創業協會8月25日在新竹市政府綜合大禮堂舉行2022新創聯合論壇，現任理事長彭啟安、前任理事長關傑、創會會長賴開隆、常務監事林照東與多位理監事幹部偕同全國各分會代表共同出席

立法委員高虹安受邀暢談創業歷程，產業轉型規劃與「新竹安心創」創新創業等五大議題，新竹市創新創業協會也邀請總會楷模得意中華董事長陳秀卿與Shopping99總監彭思齊分享數位轉型實務經驗。

立委高虹安(右五)分享個人的創業心路歷程。圖／新竹市創新創業協會提供

當天除了全國創新創業第24屆總會長楊立昌、聚積科技董事長、全國商業會總會顧問李重慶、數位科技創新發展協會理事長郭煌村、工研院新竹產服中心陳經理與多位專員、外貿協會新竹辦事處專員、中華大學產學中心主任，新師董聯盟創會長蕭瑞宏等多位重量級嘉賓蒞臨，創新創業協會各縣市理事長也親率百位企業主、創業家一同共襄盛舉。

得意中華董事長陳秀卿(右七)分享數位轉型實務經驗。圖／新竹市創新創業協會提供

新竹市創新創業協會期待藉由政府及民間資源，陪伴創業朋友一起找尋數位轉型新方向。創新創業協會集合眾多有志創業人士，是結合民間力量與政府資源的社團組織，共同在創業的道路上互相扶持，大家幫助大家，達到新創人一家人的創業宗旨。

新竹市創新創業協會提供的服務多元，包括：會員聯誼活動、企業交流參訪、提供政府相關創業資訊、專業顧問一對一創業諮詢診斷參與會務運作，每年活動高達15場。讓新創產業取得更多的資源，歡迎有志創業或已創業的菁英加入。

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