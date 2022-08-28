松齡企業經營者聯誼會參訪百城機械

文/葉圳轍

食品自動包餡成型機大廠-百城機械，2019年新廠落成後開放團體參觀，標榜以五星級的服務，把每一位賓客當作VIP接待，如同該公司的機械性能，要讓VIP一次滿意。上個月松齡企業經營者聯誼會(簡稱松齡會)一行50餘人到訪，受到百城總經理蔡承諺率領專業團隊接待，松齡會會長周文道盛讚蔡承諺總經理是台灣之光!讓MIT的自動化食品包餡機械行銷80國，讓台灣站上國際舞台。

松齡會是由中式餐飲界的菁英們組成，因應貴賓的到訪，百城團隊精心規劃台灣島呈現中式餡餅、蒸餃、豬肉餡餅、煎餃、壽桃、客家菜包、水餃、肉圓等可以用自動化食品包餡機械生產的產品，用產品說話讓到訪的貴客相當驚艷!

百城黃金18摺全自動生產線製作拔絲芝麻爆漿包，並現蒸現吃，讓松齡會先進體驗百城機械設備自動化的高效率。圖/ 百城機械提供

長春素食董事長張寶仁也蒞臨現場參觀，百城因應植物肉市場的新趨勢，當天以HM-717麵帶式仿手工水餃機現場製作植物肉水餃，提供給貴賓試吃，也準備了植物肉漢堡排。食品機械可以製作出這麼多種類的中式產品讓張董事長相當驚艷!

除了機械展演水餃秀以外 ，百城還規劃了黃金18摺全自動生產線製作拔絲芝麻爆漿包，現場蒸好熱騰騰的端給貴賓試吃，讓松齡會先進體驗百城機械設備自動化的高效率。日盛點心董事長張和漢表示：「見證百城從舊廠搬遷到新廠的成長覺得很不容易，也期待後續跟百城合作的機會。」阿勇家餐飲事業董事長汪義勇參訪後說：「餐飲市場蓬勃發展，百城機械的食品自動化機械指引松齡會會員們未來自動化技術發展的趨勢。」

百城機械為食品包餡機的專家，可以生產魚漿肉丸、湯圓、麻糬、餃子、包子饅頭、中西式糕餅點心等各式包餡產品。更研發超音波切刀與5重餡裝置等先進設備。

此外，百城也為松齡會介紹聯合烘焙業上游菁英廠家組成的「英雄聯盟」，集結經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會、食品科學技術學會、食品工業研究所、HACCP協會、台灣優良食品發展協會TQF、財團法人農業科技研究院。以及整合上下游廠商(麵粉廠、油脂廠、包材、餡料廠）。甚至和世界麵包冠軍師傅配合技術指導，達到資源共享。

百城研發團隊每年維持開發超過15種以上新產品，讓客戶能獲取打樣、試產的一條龍服務，購入的機械達到一機多用，減少製程摸索與研發成本，用最快的時間、最少的花費量產高品質產品，輕鬆開創美味事業。