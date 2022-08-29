東海龍門天聖宮志工 獲首屆人間媽祖獎

近來接連獲獎、捷報屢傳的台東首家道教績優宗教團體、台東指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』，今日再傳喜訊，志工張準女士獲頒首屆『人間媽祖』獎。

祂的孩子，仰祂慈顏、循祂步履，活出人間媽祖的風範

台灣媽祖聯誼會8月28日假高雄鳳山五甲龍成宮舉辦第45次會員大會暨第一屆『人間媽祖』優良文化義工表揚頒獎典禮；共有180多間媽祖廟報名角逐，最終由14間宮廟團體、16位人選得獎，實為表率、堪稱殊榮！得獎的有：安平開台天后宮、永靖甘澍宮、溪北六興宮、神岡順濟宮、金包里慈護宮、東海龍門天聖宮、金門媽祖協會、台中萬和宮、田中乾德宮、內門順賢宮、合港田寮永貞宮、埔里恆吉宮、楠梓天后宮和屏東慈鳳宮。

台灣媽祖聯誼會8月28日假高雄鳳山五甲龍成宮舉辦第45次會員大會暨第一屆『人間媽祖』優良文化義工表揚頒獎典禮；東海龍門天聖宮資深志工張準女士獲獎，由會長鄭銘坤、創會會長顏清標共同頒獎。 圖／東海龍門天聖宮提供

曾是養樂多媽媽 培養愛孫成國標舞國手

現年七十多歲、擔任東海媽祖志工長達22年的張準女士，早期協助先生打理生意，和多數平凡市井小民一樣，胼手胝足撐起一家；後來，她成為穿著粉色制服騎著鐵馬上架著大大的遮陽傘及保冷箱穿梭大街小巷兜售、大家所熟悉的『養樂多媽媽』。幾年前開始，她看出孫子的天賦和興趣，更是竭盡全力栽培愛孫成為國標舞國手；無論是接送上課、四處征戰比賽、獲獎領獎…常常可以看到祖孫大手牽小手充滿愛的身影。

擔任東海媽祖志工長達22年的張準女士，曾是養樂多媽媽，培養愛孫成國標舞國手。圖／東海龍門天聖宮提供

戀戀志工行 用媽祖精神成為媽祖分身

東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，好人一生平安！張準女士是天聖宮大家口中所熟悉的『陳媽媽』，是重要的志工資產、更是眾所景仰的典範！廿多年來幾乎每天都自發性自己騎著腳踏車，安安靜靜就到媽祖廟裡開始服事，協助內、外殿的環境維護及清潔，保持媽祖廟的整潔，讓參香信徒感受到媽祖內外殿的純淨與莊嚴。無論是擦天公爐、掃地、幫廚房洗碗揀菜、一日蔬食、整理金紙、和大家一起到友宮進香或祝壽、疫情期間與大家一起送愛心便當到醫院向辛勞的第一線醫護人員表達加油感激…在在都有她的身影；哪裡有需要、哪裡就有她。陳媽媽真誠且有廣量慈悲心，常自發性添購清潔用具並提供志工使用，無私奉獻不遺餘力。在服務過程中都會相互扶持勉勵志工群珍惜媽祖情緣，營造媽祖廟有溫暖家的感覺；她真真切切地活出媽祖的孩子的樣子、是真正有媽祖精神的『人間媽祖』。

張準女士廿多年來幾乎每天都自發性自己騎著腳踏車到媽祖廟服事，協助保持媽祖廟的整潔，哪裡有需要、哪裡就有她；真真切切地活出媽祖的孩子的樣子、是真正有媽祖精神的『人間媽祖』。圖／東海龍門天聖宮提供

願有人能帶你看遍人間繁華 也能帶你坐旋轉木馬

陳柔嫻宮主並且指出，非常感恩陳媽媽和天聖宮強大志工團多年的付出，他們不但自帶氣場、更照耀出溫暖道場的光芒，成就了媽祖娘娘的道業。『願有人能帶你看遍人間繁華，也能帶你坐旋轉木馬』，天聖宮的眾多志工，就是這樣默默陪天聖宮走長路的夥伴、比家人更像家人！在收到陳媽媽獲獎訊息的當下，宮裡上上下下都非常雀躍，立刻相揪組團要到頒獎典禮現場觀禮、為大家所敬重的陳媽媽加油打氣；她的付出，有目共睹！

東海龍門天聖宮歡迎大家報名志工，一起走進天聖宮享受付出的快樂；廟門為眾生而開、歡迎更多人間媽祖攜手而來！志工報名專線：(089)325-795。圖／東海龍門天聖宮提供

不是我選擇最好的 是那最好的揀選了我

『人間有兩件事不能等：孝順和行善』。

陳柔嫻宮主誠摯邀請大家卸下武裝鎧甲，還自己溫柔本來面目，一起走進天聖宮享受付出的快樂；哪怕脆弱，也有人守護相惜。天聖宮歡迎大家報名志工，廟門為眾生而開、歡迎更多人間媽祖攜手而來！志工報名專線：(089)325-795。

東海龍門宮官網：https://www.donghaimazu.com/

東海龍門天聖宮獲選111年度台東唯一道教『績優宗教團體獎』9月5日頒獎典禮直播：https://youtu.be/gika_S62GdQ

張準女士獲『2022人間媽媽祖獎』影片連結：https://youtu.be/YeoLhVqk0Bs