「城隍夜巡 夯枷解厄」 宗教盛會嘉義市匯聚 隆重登場

首亮相「站雙車 炸寒單」慶贊嘉義城隍

國定古蹟嘉義城隍廟遵循古禮，農曆7月鬼門關後，舉行城隍夜巡，就是將無形文化資產保存、活化再發揚的典範，農曆8月1日舉辦「城隍夜巡．夯枷解厄」，還有「人模鬼樣」與神同行裝扮秀、今年夜巡活動還特別邀請台東玄武堂「炮炸寒單爺」，由嘉義城隍爺與台東寒單爺合力驅散疫情，這項特殊的宗教盛會相信將吸引眾多人來參與，特有宗教民俗盛事在嘉義市匯聚，帶動嘉義市的觀光經濟。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，農曆7月底鬼門關閉，8月27日（農曆8月初1）城隍爺夜巡，由駕前范、謝將軍(吉祥社)與家將(吉勝堂)走陣，驅趕滯留人間未歸的「好兄弟」防止「抓交替」，今年將在自由路與友忠路口、文化公園廣場等2地，進行「掃路角」儀式，淨化路口保平安。

人模鬼樣 神鬼魅影 擲杯大賽。圖/嘉義城隍廟提供

廟方表示今年8月27日夜巡活動特邀請台東玄武堂「炮炸寒單爺」來嘉共襄盛舉，炮炸寒單爺有5個據點，預期分別14:15於嘉義市政府前、18:45智選假日酒店、19:15蚵庄海產餐廳、19：45文化公園廣場、到21：30在嘉邑城隍廟等。玄武堂堂主李哲表示「炮炸寒單爺」最精彩的「站雙車 炸寒單」將於21：30在城隍廟首次驚艷演出；「站雙車」是指在戰轎上同時有兩個人接受炮火的洗禮，一前一後，前方拿著榕樹枝，後方的朋友抓住轎椅，腳交錯站在椅子上，真的是困難重重，轎班人員的「重量壓力」也是兩倍，所以「站雙車」並不常出現在炸寒單的畫面中，唯這次為迎接明天的嘉義城隍聖誕，特別將高難度「站雙車」首次公開亮相，獻給最友好的嘉義城隍廟。

嘉義城隍廟董事長賴永川宣布「城隍夜巡活動」於農曆8月1日下午1：30於城隍廟由綏靖侯城隍尊神、分靈義橋宮城隍爺與台東玄武堂寒單爺同攜手，遵循傳統展開「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動，請落單貪玩的孤魂野鬼回到陰間，也讓民眾安居樂業，保佑市民一切平安。夜巡繞境中有古代真實犯人囚車、頭鐐手銬、城隍廟劊子手百年大刀、衙役、神轎，隊伍人員將拿傳統火把在繞境隊伍中驅逐魑魅，展示城隍爺陰陽審判之器物：生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具，藉由夜巡遶境活動讓地方平安，教化人心，活動安排出巡古裝隊伍、陣頭表演、掃路角及民眾夯枷祈福，擴大族群觸及，吸引許多民眾前往參與及朝聖，將城隍爺夜巡勸人為善傳統廣為人知。

「站雙車 炸寒單」慶贊嘉義城隍。圖/嘉義城隍廟提供

同時具有傳統特色的消災解厄科儀「夯枷儀式」，在道教文化代表著懺悔的涵意，今年有更多來自外地信眾特別專程報名參與夯枷儀式，希望於神明前誠心洗滌心靈及懺悔後，展現洗心革面的決心，藉由火化疏文與紙夯枷，獲得原諒與自我內心反省及行為導正，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵，得以消災解厄，讓日後能夠更加順遂、平安。

今年城隍夜巡隊伍再次加入「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，藉由年輕族群的創意發想，募集民眾創意參與，行銷嘉義特有的廟宇文化，參賽者除了可加入夜巡行列，與神同行創意踩街遊行行銷嘉義特有廟宇文化，亦可展現個人扮演理念。透過本次活動相互交流，激發彼此之創意潛能，將想法化為具體之展現外，還可獲得獎金超吸睛。整個夜巡內容豐富精彩可期，亮點十足。