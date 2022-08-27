永豐金百萬綠行動 淨灘愛台灣 Together, a better life!

淨灘愛台灣!由《今周刊》發起的「還海行動 1095」公益活動，8月27日在桃園觀音海岸進行今年第二場的淨灘，《今周刊》發行人梁永煌、永豐金總經理兼志工團總團長朱士廷、永豐金證券總經理張李章隆、永豐金租賃董事長李文宏到場支持。永豐金控在短短三天內號召 400人報名，共計348人參與淨灘，整場活動共清理出401公斤的海洋廢棄物。

《今周刊》發起的「還海行動 1095」公益活動，去年一共舉行了五場淨灘，清除了 2,572 公斤的海洋廢棄物，並成功將 9,376 個寶特瓶翻轉重生為海廢全循環拖鞋。

台灣坐擁綿長美麗的海岸線以及豐富多樣的海洋資源，過去的不當開發、過度捕撈和垃圾問題使得海洋不再潔淨，守護台灣海岸線不僅是每位公民的義務，也是永續企業的社會責任。永豐金控於 2018 年起持續舉辦淨灘活動，迄今已淨灘17場次，吸引 1,500 人參加，清出約 8 噸的海洋廢棄物。延續2019年起舉辦的「永豐生活 百萬綠行動」，今年永豐金更加入「還海行動」的企業淨灘活動，創下「還海行動」單場最多參與人次紀錄。

Together, a better life!

「來這裡就像是一個嘉年華，也是對環境盡一份小小的心意。」永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金 18 次淨灘從來都沒有動員，都是同仁自願來的。這次淨灘的一大亮點，在導入「海洋廢棄物監測」的概念，利用國際淨灘行動（International Coastal Cleanup ，ICC）規劃的海廢記錄表格，將清除的海洋廢棄物依來源分類並紀錄種類、數量，最終交由台灣清淨海洋行動聯盟 TOCA 進行分析，其數據分析結果可進一步用於 AI 海廢快篩技術，預測海廢出現的時間、地點及垃圾量，可更有效分配人力、物力、經費，提高淨灘效率。

「這是我個人自己第五場淨灘!」《今周刊》發行人梁永煌表示，《今周刊》在六場淨灘撿了 3,242 公斤的海廢，做了 2,000 雙海廢循環拖鞋，「當你穿著這個藍白拖，象徵台灣和你一同前進。」

《今周刊》發行人梁永煌(左)贈送新國民藍白拖鞋給永豐金控總經理朱士廷(右)。圖／《今周刊》提供

去年「還海行動 1095」成功將 9,376 個寶特瓶翻轉重生為海廢全循環拖鞋，進入循環經濟的一環，今年永豐金控更要將海洋垃圾變成美麗的海廢藝術創作，透過藝術品喚起民眾海洋生態保護的重要性，並在今日的淨灘活動中加入生態及環境教育環節，從教育宣導開始提升環保意識，大家在日常生活中減少一份垃圾，海洋就能少一份污染。

翻轉金融 共創美好綠生活

永豐金控長期關注氣候變遷與永續議題，承諾於 2030 年達成營運淨零碳排，並致力於綠色金融服務，截至今年6月，其融資合作的發電案場已達 2.34GW，占全台總光電裝置容量逾 25%。除了從自身供應鏈管理出發，「百萬綠行動」也持續推動各項綠色計畫，如綠市集、綠色童玩、二手書募集、永續海鮮生態教育、淨灘、百萬齊步走等環保公益活動，並鼓勵同仁落實綠色生活，減少剩食、多走路、使用節能家電等，2019 年發起至今已超過二萬人次響應。

27日在桃園觀音海岸一共清理出401公斤的海洋廢棄物，包含245個寶特瓶，每一位參與者都為台灣海洋的潔淨貢獻了一份心力，也更了解維護海洋生態的困難。《今周刊》與永豐金控共同期待透過今日的淨灘行動，能提醒社會大眾檢視自我的環保習慣，珍惜資源、減少浪費，確實做到垃圾減量與資源回收，日常每一個小舉動，都能為海洋減輕負擔。