HiQ中華海洋生技 獲第四屆品牌金舶獎

「第四屆品牌金舶獎」得獎企業於8月25日舉行頒獎典禮，由商總及新北市主辦之盛大典禮圓滿落幕，得獎企業也在8/16上午接受蔡英文總統接見。總統感謝所有得獎企業精進專業、用心創新的精神，為臺灣帶來進步的力量。並表示，在後疫情時代，臺灣面對振興經濟及國際淨零碳排要求等挑戰，未來，希望所有業界先進跟政府一起努力，讓臺灣經濟發展更亮眼，共同提升臺灣的全球影響力。政府會持續推動「投資臺灣」三大方案，促進產業轉型升級，也會努力邁向淨零轉型的目標。

總統說，近來，中央和地方政府合作，大力推廣國產石斑魚。HIQ中華海洋生技公司，就是致力於石斑魚的「綠色養殖」；並設計出「免換水室內循環系統」，在陸上養殖東星斑，不僅減少捕撈、降低海洋污染，還能節省用水。在發展產業的同時，也促進環境永續發展，非常不簡單。

隨著商業規模和事業體系擴大，Hi-Q也以ESG為指標，在環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）方面投注更長遠的規劃。「自然、健康」一直是Hi-Q的企業理念，創業的緣起，就是希望透過技術革新，改變傳統養殖大量消耗水資源、魚隻健康把關不易的問題。二十幾年來不變的初心，讓Hi-Q不論早期的水產養殖、中期的生技保健、到近期的生鮮即食，都能讓消費者享受到安心、健康、美味。

取之於社會，用之於社會，Hi-Q對公益的投入不是「行有餘力」而為之，而是「義無反顧」的堅持。長期與家扶中心、中華基督教救助協會、周大觀基金會、麥當勞叔叔之家等社福機構合作，提供款項及物資的援助，並安排1919陪讀專案、等路下午茶等活動，鼓勵同仁參與，透過實際的接觸，將厚道精神深植在企業的每一份子。

由全國商業總會舉辦的品牌金舶獎，Hi-Q中華海洋在ESG組的選拔中脫穎而出，贏得殊榮，企業理念及經營成果再次獲得肯定。未來也將持續以最優質的產品，為每一位消費者守護全家人的健康，實現自然、健康、快樂的企業理念。