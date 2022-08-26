彰化家扶頒發獎助學金 善心各界、後援團體大力捐助相挺

今年由於受到疫情及通膨影響，讓彰化家扶弱勢孩子就學更加困難，尤其在外地求學的家扶孩子們更因生活與房租費用而變得更艱困，所幸在社會大眾與彰化家扶後援團體的大方愛心捐款挹注下，彰化家扶中心終於順利達成近八百萬元的獎助學金。

彰化家扶中心26日特別在員林服務處舉辦「2022無窮世代~彰化家扶獎助學金頒獎典禮」，為因應疫情，由近130名在逆境中力爭上游的博碩士班、大學、高中、國中及國小的新生及在學生代表出席接受各界的獎助學金頒贈及嘉勉。而今年這群身處逆境與嚴峻疫情下的家扶孩子們仍努力考上了國立台大、政大、成大、臺灣師大、彰化師大、高雄師大、台科大及台北科大等菁英國立大學與博碩士班。

彰化家扶表示，開學在即，受助家庭家長又要面對子女學費與飆漲的生活及房租費而憂心忡忡，家扶是否能募集到足夠的助學金，讓他們能安心就學，對受助家庭來說是殷切期待的。今年彰化家扶克服嚴峻疫情及通膨萬物齊漲的景氣困頓環境，在社會大眾與家扶後援團體不放棄家扶孩子們求學向上的願望，最後終於得以順利募集到所需助學金，並加碼發放給受疫情影響而無法打工的大學以上的家扶學生，以減輕家扶學子學費、在外生活與房租費的支出負擔。

彰化縣政府社會處長王蘭心、縣府秘書賴沛然頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

今天（26日）頒發助學金典禮上，彰化縣政府社會處長王蘭心、縣府秘書賴沛然也到場一同響應「一起傳愛、助學無礙」，並與家扶後援團體主委／會長、資助的善心企業與社團們一同出席頒發獎助學金。當天與會貴賓有彰化家扶扶幼委員會主委陳志池伉儷、一副主委辜福榮伉儷、二副主委李世湧伉儷、輔導主委廖慧珠、員林區扶幼委員會一副主委黃秀美、田中區扶幼委員會主委邱淑慧、輔導主委陳世曉伉儷、兒童少年保護委員會主委施燈煌、二副主委夫人曾淑凉、永久認養人聯誼會輔導會長曾藍慧、彰化縣成功國際獅子會會長白美珠、彰化南區扶輪社社長許順豐、仁大資訊公司總經理陳宏明、彰化縣育達國際獅子會會長黃政明、全國好人好事歌藝慈善會隊長陳天順、達美樂披薩員林門市店長鄭霆華等。

田中區扶幼委員會輔導主委陳世曉伉儷頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

彰化縣成功國際獅子會會長白美珠（圖右六）頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

彰化南區扶輪社社長許順豐（圖左五）頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

員林區扶幼委員會一副主委黃秀美頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

彰化縣育達國際獅子會會長黃政明頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

彰化家扶扶幼委員會一副主委辜福榮伉儷頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

田中區扶幼委員會主委邱淑慧頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

兒童少年保護委員會主委施燈煌頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

永久認養人聯誼會輔導會長曾藍慧頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

其中，更令人感動的是愛不分地域，仁大資訊公司也特別遠從新北五股南下到彰化家扶，由該公司總經理陳宏明代表董事長林士茵捐贈16萬元助學金，且提供家扶孩子攻讀學習機會及力邀家扶學子未來加入該公司服務行列；另外，達美樂披薩也贈送100份披薩給現場出席的優秀孩子們，為他們加油打氣。

仁大資訊公司總經理陳宏明頒贈獎助學金給成績表現優異的家扶孩子們。圖／陳仁義

仁大資訊總經理陳宏明表示，該公司近4年來每年平均捐助彰化家扶助學金與物資約40萬元，主要是希望讓家扶兒們能夠安心就學，努力向前，目前仁大在全台包括新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等共有12家分公司，未來將提供家扶孩子給薪的實習機會，讓他們可以「做中學」，且有收入來改善家庭生活，同時，可讓家扶孩子提早進入職場與學習職場互動，摸索自己找到自己的興趣，建立自信心與努力方向，日後更有機會可獲得該公司預約聘用的就職機會。

彰化家扶主任王震光說，這2年多來的疫情及今年通膨加劇，讓家扶的助學金募款更形困難，真要深深感謝各界善心人士對家扶孩子不離不棄，願堅持陪伴家扶面對疫情與物價直直攀升的考驗，對於經濟弱勢孩子，教育是家扶孩子脫貧的重要途徑，感謝每位投資家扶兒的善心大眾，相信他們會更加努力奮發脫貧及回饋社會，也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」募款計畫，一起成為弱勢兒少的投資者，「讓生命蛻變在貧困中發生奇蹟」。

彰化家扶捐款電話：04-7569336，郵局劃撥帳號：00271389。