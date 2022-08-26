震旦家具獲選為優異ESG供應商 協助企業打造健康、高效辦公場域

震旦家具因應企業ESG發展與疫後混合辦公之市場需求，提供「健康、靈動、綠色」三大辦公解決方案，協助顧客打造健康、高效之辦公場景；並於今年8月獲新光銀行評選為合格優異之供應商，共同加入倡議『ESG供應商』夥伴行列，響應國際永續淨零碳排趨勢，以行動為企業創造永續價值。

面對全球ESG浪潮與後疫時代健康的剛性需求，震旦家具以30多年來深耕辦公家具領域經驗，提出健康、靈動、綠色辦公三大服務解決方案；在「健康辦公解決方案」上引進符合國際WELL健康建築規範之家具商品、設備及服務；不僅符合全球永續報告協會GRI403-6工作者健康促進準則，更可為員工打造健康辦公環境，提升職場幸福感。

因應數位時代下企業數位轉型的需求，震旦家具「以用戶為中心」，在ABW（Activity-based Working）基礎下，提出「Activa靈動辦公解決方案」，以「專注、協作、學習、社交、放鬆」五大工作模式，為企業打造多種靈活辦公場景，提供更高效的辦公體驗，滿足企業彈性規劃辦公空間需求，幫助員工保持工作熱情與創造價值，讓工作更得心應手Let Work Flow。

企業為實踐ESG目標及永續經營，打造「綠色辦公室」改善辦公環境提升工作效率，同時還能節能減碳，已成為未來辦公風潮。震旦家具多年來推動綠色辦公，提供靈動、智能、可持續辦公解決方案，為企業打造友善地球的工作環境及舒適的辦公場景，其所提供之產品與服務皆符合顧客於ESG中對於合格供應商的要求。並甫獲顧客—新光銀行評選為合格優異的ESG供應商夥伴，不僅可有效增益顧客實踐ESG目標，亦能協助企業永續轉型。

震旦家具提供的三大辦公解決方案，符合聯合國永續發展目標SDGs 3—「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」標準，協助企業建置ESG健康辦公場域；並結合Activa靈動辦公理念，以顧客需求為導向，開發趨勢性商品與智能空間解決方案，有效因應彈性辦公的各項需求，將健康重歸於員工，讓高效賦能於企業。