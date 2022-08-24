金牛頓工業 用熱血讓台灣繼續跳動！

挽起袖子捐出有限的血，給予台灣卻是無限的愛，外表看似冰冷的機械廠，其實骨子裡熱血沸騰。

鑒於Omicron變異株突襲而至，新一波疫情來勢洶洶，國人生命安全如驚弓之鳥，病毒的易傳播性讓大眾對於捐血退避三舍，隨著國內疫情持續升溫，全台血庫紛紛告急！根據台灣血液基金會資訊顯示，截至目前為止，全台北中南各地醫療血液庫存量皆處於極度缺乏的狀況，有些地方供給量甚至僅剩2至3天！身為台灣的一份子，看見這麼窘迫的情況，金牛頓工業股份有限公司董事長李彥綸基於對社會的使命感，決定於本月23日舉辦「捐血救人，護佑台灣」活動，與中華人間醫療協會王明理事長一同號召；不光自家公司同仁，更希望能夠在汐止這個專業工業區扮起領頭羊的角色，讓各大廠商們都能跟我們一起捲起袖子為台灣百姓略盡棉薄之力！藉由金牛頓與員工們的拋磚引玉，盼帶動更多民眾挽袖獻愛心、捐熱血，關懷我們珍惜的這片家園。

時刻關心台灣、深愛台灣的金牛頓工業股份有限公司李彥綸董事長表示：「這次活動中，我帶入了自己的理念：想成就一個企業，不能光取之於社會，更要用之於社會。

醫療是一個社會的安全之本，也是最需要你我一起去關心的地方。如今疫情肆虐，醫療護理人員與病患比例嚴重失衡，那怕只是件不起眼的小事，就能為現在的台灣醫療帶來無比的幫助。藉由我們每個人小小的捐血，可以拯救的生命多到我們無法想像！從幫助重病患者延長寶貴壽命、讓病友們擁有更好的生活品質，到撐起複雜的醫療與手術，捐血這件事在拯救生命上扮演著最重要的角色！」

為台灣醫療四處奔走，多年來用演講座談的方式向社會大眾傳授正確醫療觀念的中華人間醫療協會王明理事長表示：「我是經國內正統醫療教育養成的專業醫師，也是國內唯一連續在美國兩大肝臟移植醫學中心(UCLA、UC)完成肝臟移植麻醉與重症醫療培訓，曾任三軍總醫院的麻醉科主治醫師並擔任蔣經國前總統專任顧問醫師。

一直以來我的工作就是救命，今天我會站出來呼籲大家一齊挽起袖子幫助台灣，就是因為我深知捐血對醫療的重要性！開刀房裡的每一秒鐘都需要健康血液在醫師們在背後支援。『救人一命勝造七級浮屠』，只要民眾每人花費一點點時間、捐出一點點的血，對於台灣醫療現況就是巨大的支持。」

希望不光只是留下回憶，金牛頓工業股份有限公司也拍照做為紀念，鼓勵大家參與此次捐血活動後也能持續捐血，期望延長公益精神，將愛發送至台灣各地，幫助人民將自身生命安全和健康放在第一位。

網址：https://www.youtube.com/watch?v=Ghz5iNcQxDE