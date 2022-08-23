何欣純偕手工具公會拜會工業局

立法委員何欣純8月22日偕同台灣手工具工業同業公會黃信德理事長、江水來副理事長、賴亮孜監事召集人、蕭方韋拓銷召集人、吳添財總幹事等公會理監事拜會工業局，並由呂正華局長親自接待，公會理監事除了邀請今年10月間在台中國際展覽館主辦「台灣國際五金工具博覽會」活動外，更感謝工業局長期以來對於國內手工具產業發展與協助。

黃信德理事長表示，台灣手工具工業同業公會主辦「台灣國際五金工具博覽會」，今年是第一屆，感謝何欣純立委的大力協助，獲得經濟部、國發會、台灣經濟研究院等單位的支持協助，並串聯產業鏈上中下游、廣邀海內外專業買主，於2022年10月12至14日在台中國際展覽館登場，是台灣五金工具的大規模盛事。

何欣純指出，台灣是全球手工具製造大國，全國超過七成業者在中彰投地區形成完整的產業聚落，擁有讓國際買家一次購足的雄厚產業實力，出口產值名列世界前茅，並培養出許多隱形冠軍。何欣純說，博覽會在籌劃階段就已受到各界關注，尤其在疫情趨緩之際，整合產官學資源、產業大廠齊聚，會中也舉辦工具產業論壇，並採同步線上博覽、及跨線上線下媒合國際買主媒合會，接軌五金工具國際市場的產業鏈與產業需求。

在何欣純的溝通協調下，這次會展除了經濟部國貿局協助相關產業媒體及專業展覽會資源串聯，更透過外貿協會所承辦各項工業展覽會進行媒體資訊交換；工業局與技術處及其進行研發公協會、法人單位，也會在會展中提供各項產業研發的成果發表，產官學界互為支持單位，將台灣產業創新發展實力，共同展現在國際面前。

台灣經濟起飛，中小企業功不可沒，過去許多未登記工廠受限於法規無法合法化，也就是俗稱的「黑手工廠」、「農地工廠」但在「工廠管理輔導法」逐步修正後，何欣純積極協調AB廠各項子法規鬆綁配套措施，保障勞資權益與職場安全雙贏。繼4月放寬同一僱主合法申請調派移工的資格限制後，只要取得特定工廠登記、或工廠改善計畫核定或受理並附上消防機關消防核准證明文件等，就可向勞動部申請合法調派移工至B工廠工作。