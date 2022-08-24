觀音根滿海星計劃 熱血淨灘•塑戰塑決

炎炎夏日，海星計劃的學生集思廣益，有什麼事情是我們這些學生能為社會盡一份心力的呢？有什麼事情是我們小小的個子能夠換來大大的貢獻呢？這是一群來自於桃園市平鎮區觀音根滿慈善基金會海星計劃的熱血孩童，於8月19日上午九點出發至桃園市大園區的竹圍海水浴場舉行淨灘活動。

觀音根滿慈善基金會自兩年前成立海星教室以來，向附近4所國小、國中，提供符合扶助資格的學童名額，費用完全由觀音根滿基金會支出。海星教室命名由來是願曝曬在沙灘底下的海星，能夠重拾生命回到海洋之中生存，而這些小海星們就在這裡接受課後輔導，才藝啟蒙教育。教育部定義，學齡的孩子若家庭照顧者因為自願或非自願的情況而無法完善的照顧他們，被稱為高關懷學生，這些孩子並非法定通報的個案，但家庭狀況需要社會資源協助是事實，簡單來說就是政府社會福利網之外的我們來幫忙補上，觀音根滿基金會執行長王永才述說。

除了學校的考試成績數字，還有另一個數字也讓人都憂心忡忡，那就是每年皆有超過一千萬噸的塑膠垃圾被倒入海洋，依據每年這樣的速度下去算，科學家表示：「最快在2050年海洋塑膠的重量，將會超過魚類。」現在，從任何的網路平台上，都有許多相關的影片資訊，海洋生物從鯨魚、海豚到海龜，牠們的肚子裡都是滿滿的塑膠廢棄物，寄居蟹也將塑膠罐誤認為是可定居的家，而造成許多海洋生態的悲歌。

小朋友抵達竹圍海水浴場時還實施了師生分組小競賽，在有限的30至40分鐘時間內，觀察哪一組撿拾的垃圾量較多，在小競賽的過程當中，能增進孩童的「認知發展」，如何與同伴討論解決問題的方法，並與他人合作實際執行，更能夠一同維護我們的生態環境！

海星教室的劉同學說：「這是我第一次參與淨灘活動，在過程中我了解到台灣海洋現在及未來的生態環境威脅，並深深感受到淨灘的重要性！對我來說，今天是個滿載而歸的一天，也相當期待還有下一次像這樣充滿意義的公益之旅！」每日與學童們朝夕相處的海星教室黃榆茹老師表示：「在這次的活動當中，應要學習到不只『撿』，更要『減』的精神，培養減塑生活，『重複使用』取代『一次棄用』！」

莊宜娟老師更加表示：「平時海星的孩子受到根滿基金會的幫助與照顧，藉此讓孩子們學習，在有能力的時候要『取之於社會，用之於社會』，而我們這微不足道的舉動，也能夠讓海洋重拾原先該有的美麗樣貌！」