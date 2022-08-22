打造幸福有感職場 和潤企業榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎

和潤企業(6592)長期以人為本打造幸福有感職場努力得得肯定！日前榮獲2022年《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。該獎項為亞洲區人力資源管理領域中最具權威指標性獎項之一，評選涵蓋11個亞洲主要市場，和潤企業從近300家參選企業中脫穎而出，並在評選三大面向從企業文化、員工認同感、團隊意識皆取得近滿分的高分，堪為業界標竿。

今年台灣面臨嚴峻疫情挑戰，和潤企業在逆風中仍不斷致力推行各項友善員工、幸福職場措施：在攬才方面，完成內部組織改造並發展多角化事業版圖，擴大招募提供超過200名職缺，更看重數位AI與資安軟實力的人才發展，預計投入3年3億元的預算；在育才方面，則是全新打造和潤MBA學院，規劃管理學院、行銷學院及業務學院，提供全方位線上學習課程；在留才方面，2021年度非擔任主管職務全時員工的「薪資平均數」為1,186仟元，明顯高於行政院主計處薪情平臺之同類型受僱員工平均薪資，另外也給予各項安心保障，包含退休制度規劃與員工認股。

和潤企業總經理林彥良表示，員工的向心力與認同感是這次獲獎的高度證明。未來和潤企業將更加努力發揮企業價值，創造友善、平等、共融的工作環境，秉持「沒有最好 只有更好」信念，以與員工持續共好雙贏。