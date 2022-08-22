灃食SUPER食育教師大賽得獎名單出爐　引導孩子正確飲食教育

食育教師我最SUPER！由灃食公益飲食文化教育基金會主辦第2屆「灃食SUPER食育教師大賽」，20日於台北進行總決賽，來自全台16組教師團隊使用5分鐘簡報呈現對飲食教育的創意，經過激烈競爭，最後由高雄市凱旋國小的認識豆類食材主題教案「無所不在的豆寶」、桃園市永安國小附設幼兒園的客家米食文化教案「客『粄』印象」分別勇奪金獎殊榮。

今年「灃食SUPER食育教師大賽」以「校園午餐、飲食文化、在地食農、環境永續」為徵件主題，期望能透過課堂上的教案交流，擴大飲食教育的可能性；雖面對疫情下的教學挑戰，仍吸引上百組教師團隊踴躍參與，展現對飲食教育的旺盛企圖心。

灃食食育教師大賽（幼兒園組）桃園市永安國小附設幼兒園勇奪金獎。圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食教育基金會董事吳明昌表示，吃看似簡單，但卻有其深沉的背後涵義。對飲食的認知，會影響個人的身心健康，這也是灃食教育基金會成立6年來，一直持續努力用積極與創意方式，致力推廣飲食教育，透過「營養5餐計畫」深入校園，期待從小扎根孩子的飲食素養。

吳明昌強調，面對「食農教育法」的通過，飲食教育勢必會成為未來教育關注主題。灃食未來將邀請兩屆的SUPER食育教師得獎者組成團隊，成立「飲食教育種子平台」，讓飲食教育能更成長茁壯，透過有經驗的老師傳承，將食育推廣至更多教育現場，灃食將願意提供更豐富的資源，與這群老師一起同行在飲食教育的路上。

灃食基金會董事吳明昌提倡食育重要性。圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

今年主辦單位為參賽團隊打造大型舞台，結合巨型螢幕讓參賽者能充份展現團隊的教學創意，還增設特別獎，鼓勵教案設計融入台灣多元飲食文化，引導孩子認識不同族群，最後由呈現客家飲食文化的高雄市吉東國小、以及原住民飲食文化的屏東縣武潭國小附設幼兒園，以精彩內容摘下獎項。

此屆賽事邀請多位飲食與教育界專家擔任評審，包含臺師大人類發展與家庭教育學系教授林如萍、國家教育研究院課程及教學研究中心研究員李駱遜、台灣好基金會執行長李應平、食力副總編輯林玉婷、台師大家庭研究與發展中心研究員余佳玟等人擔任決審委員，以內容適切、創意創新、實踐可行、與簡報時間掌控為標準，進行評審，遴選出今年最優秀的食育教師團隊。

灃食教育基金會表示，今年參賽教案題材多元，成功融入灃食的教材與出版品，除在地食文化、校園午餐實際體驗、部落文化的飲食內涵、不同族群的飲食特色等都成為教案主題；當然，也有團隊教案橫跨不同學門，擴大飲食教育的想像，甚至出現跨校、跨縣市合作的團隊，展現出飲食教育豐碩的創意成果。

在校園推動飲食教育，除了熱情的第一線老師外，也需要學校的支持，今年也特別增設「食育推動獎」，鼓勵進入決選16組團隊，超過半數的校長或園長皆出席頒獎典禮，顯示對飲食教育的重視。灃食也特別致贈最新開發的食物分類器教具「農場大叔的倉庫」與飲食教育桌遊「配配吃不ㄘㄨ」，希望老師們可以善用新的教學工具，引發孩子對飲食知識的興趣。

灃食舉辦SUPER食育教師大賽，為老師打造揮灑食育創意的舞台，讓孩子能從小培養正確的飲食素養；所有得獎教案未來將上傳「營養5餐飲食資源網」，期待更多人投入飲食教育，一起為下一代共同努力。