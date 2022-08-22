《踏出地平線》台僑世代接棒 聯僑界外交軟實力

僑務委員會與華視新聞團隊攜手製作《踏出地平線 僑見全世界》，前進北美採訪五位人在海外仍心繫台灣的台僑菁英。

1971年10月25日聯合國通過2758號決議文，中華民國被迫退出聯合國，從此海外僑胞開始進行一連串的抗爭，例如在紐約的牙醫師賴弘典，他與僑胞們組織「台灣加入聯合國行動委員會」，歷年來在紐約聯合國大樓前的抗議活動，幾乎都看得到他們的身影。在多年來的努力之下，不僅讓美國社會越來越了解台灣入聯議題，更吸引年輕僑胞們接棒參與入聯運動。2007年在高雄舉辦的入聯遊行，計有高達50萬人與海外僑胞串連，一起喊出台灣重返國際舞台的心聲。

大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞，就是接棒傳承在美推動入聯運動的新生代之一。早期僑胞宣傳台灣入聯議題，都是打著「UN FOR TAIWAN」的口號，而在年輕一輩加入後改成「KEEP TAIWAN FREE」，以運用自由這個普世價值，來宣揚保持台灣自由，就是保障世界自由。他們以軟性活動宣傳台灣，像是在紐約舉辦珍奶節等活動，讓很多外國人從中認識台灣，再認識到台灣被排除在聯合國之外的嚴肅議題。

大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞。圖/中華民國僑務委員會提供

2022年獲得美國總統拜登親自簽發白宮終身成就獎的僑務委員白越珠，是來自馬里蘭州巴爾的摩的傑出女企業家，除了服務社區回饋社會，更不斷地為台灣的國際空間而努力，她以父親名義成立白平基金會，提供獎學金、推廣正體字華語教學及華語文學習中心；她也成立「SELECT TAIWAN」組織，協助台灣品牌到美國拓展市場，目前已有六家美國企業與二十家台灣企業相互媒合，促進台灣和美國的貿易發展，讓世界看到台灣。

僑務委員白越珠。圖/中華民國僑務委員會提供

僑力就是國力的延伸，僑委會為了加強與海外第二、三代僑民青年的連結，創設海外青年文化大使的培育計畫，簡稱FASCA，希望藉由系統性培訓讓僑界青年加深對台灣的認同感。現任僑務委員也擔任FASCA諮詢導師的張珮鑾，多年來設計許多特色課程，加深學員們對台灣的情感，期待運用自身參與NGO的實務經驗傳承下一代，厚植台灣在國際舞台的能量。

台灣學術界有許多傑出學者放棄海外的一切回台貢獻專業，前中興大學校長李德財是美國伊利諾大學資訊工程博士，1998年受到時任中研院院長李遠哲等人的感召，放棄在美國累積20多年的成就，回台擔任中研院資訊所所長。他主持「數位博物館計畫」，深化台灣在國際藝術界的影響力；於中興大學校長任內，他設立興大附中分享資源、對學生親力親為，而他的資安專長也獲聘國安會諮詢委員，多次呼籲資安就是國安，讓蔡英文總統把資安列為六大核心戰略產業之一。 《踏出地平線 僑見全世界》僑務電子報YouTube頻道觀：https://reurl.cc/q1MAZ0