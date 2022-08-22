foodomo加入守護者聯盟 提供『星』隊友專屬優惠

在疫情的影響下，許多非營利組織的捐款銳減，不但大幅影響國人的生活形態，也讓不少家庭照顧者陷入照顧困境。合庫人壽與家庭照顧者關懷總會(下稱家總)在共同支持家庭照顧者十年之際，本土美食外送自取平台foodomo也加入了守護者企業聯盟，一同支持由知名藝人湯志偉與Juby伉儷擔任總監製，領銜打造「哈囉!呼叫“星”隊友」沉浸式音樂劇，希冀透過民眾能透過實際的接觸及體驗來認識家庭照顧者的困境，並藉由互動中思考照顧時會碰到的練習題，一起為社會盡一份心力。

在競爭激烈的美食外送平台裡，本土美食外送自取平台foodomo致力做出市場區隔，除了擁有外送、自取及代買等服務外，加入揪團訂餐、預約內用…等功能。讓民眾能更便利的取得想吃的餐點，除此之外，foodomo也不定期推出各種品牌優惠，如星巴克好友分享、21世紀、康是美…等超值優惠，結合貼心的「在地化客服」服務，讓消費者能夠更省錢、更安心的取得想吃的餐點及生活用品，在生活中更加便利。

秉持著提供消費者更便利的外送自取服務外，foodomo期許能透過平台協助家庭照顧者做好照顧安排減輕照顧負擔。本次加入合庫人壽守護者企業聯盟，除了一同推廣沉浸式音樂劇引導觀眾思考家庭照顧者的新選擇外，也能提倡照顧者並不孤單，長照服務及社會企業的資源，都是照顧者強而有力的隊友。活動中提供foodomo專屬優惠折扣碼，搭配線上「人蔘養成」任務，一同合力倡導民眾對照顧議題的認識。

「哈囉!呼叫“星”隊友」沉浸式音樂劇及「未來，請回答」生活策展將於8/27(六)、9/24(六)分別在台中文化園區及高雄香蕉碼頭隆重登場，foodomo粉專也會提供免費贈票活動，相關活動訊息請關注。

以上相關活動詳情可至foodomo APP &官方粉絲團查詢。