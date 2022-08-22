「高洋一對一學習」讓學習變得更簡單，也更有效率了！

突破傳統的教育模式，結合「翰林教育科技」

傳統的教育體制下，一成不變的授課方式，台上老師照本宣科，底下的學生通常也聽得索然無味。「數千年來科技的進步，幾乎是一日千里的速度在更新，而教育呢？」面對這樣的情形，創立「一對一教學」的高洋忍不住慨歎。他說，教學將近30年，他看過無數的學生，也教出不少高徒，「因材施教」這句話到了現代，應該是透過科技的應用，而有了更好的詮釋，更重要的是，因此展現出最佳的效果。

針對不同的學生，擬定不同的教育方針，施予量身打造的課程內容。在現代科技的應用下，每人一台電腦、平板，甚至是手機，就成了最好的「授課環境」。特別是資深的老師透過螢幕的傳送，一對一的教學方式，不僅是量身打造，更是即時的互動與立即效果的回饋。學到了甚麼？會了甚麼？有了甚麼問題？通通能在接收新知的同時，學習展現出最好的效果之際，一次性的掌握。

「高洋一對一學習」突破傳統式的教育模式，現在，又結合「翰林教育科技」多達數億筆的教材資料庫，讓授課內容更豐富之外，從基本題型到各式靈活刁鑽的測驗題目，在資料庫中一應俱全，可以依照學生不同的學習階段與程度，進行考題測試學習成果。只要挑選上課時段，每一位量身打造的老師即能針對學生的特性，授以最適合的課程內容。配合翰林強大的資料庫，大數據的運用，除了學生迅速累積新知外，作題、答題、檢討，每一道流程都能收獲到最好的效果。

2022年總統教育獎得主，位於屏東的腦麻兒李冠郁，即是「高洋一對一學習」的優秀學生之一。證明了只要有心，沒有時間、地域上的限制，就能接收到來自全國最頂尖師資群的授課，並確實吸收，成為自己的「知識」。龐大完整的試題資料庫，更是學生練題、學習過程中，最好的應用工具。

高洋一對一學習AI智能試卷系統的五大優點：

一、智能數據、測後趨勢：

藉由學生作答累積的數據分析，讓老師清楚了解學生各項知識能力的強弱。

二、個人弱項、適性試卷：

訂製個人化試卷,根據學生「每項知識點」強弱給不同難易度、不同題量練題。

三、千錘百錬、卷卷精華：

不熟的觀念AI分析優先配以難易度簡單題目難易度中偏簡單、多題讓學生加強。如知識點較熟悉，題目難易度配比以中等甚至偏難,做進階挑戰。

四、正中痛點、精準學習：

透過AI派卷寫完的分析結果，清楚呈現出學生具體真的掌握較差的知識，再結合到老師的細心輔導加強。

五、致勝關鍵、有效進步：

雲端累計個人所有的學習歷程，經由平常練習和AI派卷，在考前為學生訂製專屬錯題卷，對症下藥有效進步。

因此，還在等甚麼？「高洋一對一學習 x 名師講堂 x 一對一輔導老師 x AI試卷系統」一站式服務，就是幫助你學習的最好利器，考取高分的重要關鍵。