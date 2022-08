AIA友邦人壽四度榮獲HR ASIA亞洲最佳企業雇主

轉化「相信更好」,以具體行動發揮影響力,助員工享健康好生活

甫於八月初奪下「保險信望愛獎-最佳商品創意獎」榮耀的AIA友邦人壽,於8月19日再獲肯定,獲得亞洲資深人力資源專業雜誌刊物HR Asia《2022亞洲最佳企業雇主獎 (台灣)》(Best Companies to Work for in Asia 2022 Taiwan Edition)的殊榮。該獎項為亞洲區人力資源管理領域中最具指標性的獎項之一,此次為AIA友邦人壽自2018年以來第四度獲此獎項之肯定。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示,對於能第四度獲得HR Asia《亞洲最佳企業雇主獎 (台灣)》之榮耀,我們深感榮幸與驕傲。此獎項是對AIA友邦人壽在人才發展、幸福職場與員工凝聚力等方面努力的高度肯定。AIA友邦人壽結合AIA友邦保險集團之國際化資源,致力推廣保險保障核心價值,並高度投入人才培育,轉化「相信更好(BELIEVE IN BETTER)」為企業DNA,以「做正確的事、以正確的方式、用對的人」為營運理念,期創造「以客為尊,集結理念一致的優秀人才」的企業文化,共同提升台灣壽險環境品質,落實「健康長久好生活」的品牌承諾。

AIA友邦人壽今(2022)年度,推出全新員工價值主張「相信更好」,並從組織文化、工作成效、能力晉升、領導力、健康管理等方面同步推廣,以創造快樂的工作環境,發揮員工的核心優勢。提升客戶服務思維、建立正向激勵氛圍、形塑學習型組織、鼓勵人才移動發展、協助員工職涯規劃、定期檢核接班梯隊人才、提倡工作生活平衡、建立健康幸福職場等。希望藉由營造員工更好的關係,讓員工能夠在AIA展現更好的自己。相信每一個員工都是AIA的代言人,並吸引相同理念的人加入AIA,彼此發揮影響力,同時打造一個更健康、更長久的好生活。

HR Asia 《亞洲最佳企業雇主獎》是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項,涵蓋亞太區十一個國家,2013年以來已有兩百萬名參與者。這項在亞洲區富有盛名的人力資源獎項,評選方法之一為直接邀請參選公司的員工填寫整體員工投入度問卷(Total Engagement Assessment Model),為自己公司打分數。