博弘雲端二度蟬聯HR Asia 最佳雇主獎

打造公開透明職場環境，共同追求有意義的夥伴關係

2022營收成長64%，Q4將啟動海外第三據點

台灣雲端服務領導品牌博弘雲端科技Nextlink，從330家企業中脫穎而出，二度榮獲由<HR Asia>所頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」。博弘雲端科技總經理何冠生表示：「博弘雲端創立以來即以透明誠信為經營理念，我們非常重視每一位員工，並積極與同仁經營有意義的夥伴關係，很榮幸再次獲得HR Asia的肯定，非常感謝每位同仁的用心與努力，博弘也將持續提供優質的工作環境。」

2022「亞洲最佳企業雇主獎」共吸引了亞洲各國共330間企業報名，其中僅有90間企業獲得此殊榮，而博弘雲端科技在其評鑑的三大指標「企業核心文化」、「員工自我意識」與「團隊溝通協作」，各項分數皆高於產業平均值。其中「企業核心文化」及「員工自我意識」部分更高於產業平均分數20%以上，顯見員工對於博弘核心精神的肯定與認同。

博弘雲端科技二度蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主獎。圖/業者提供

打造透明職場 讓員工了解自己對公司的價值

從創立至今博弘以『誠信』、『極度透明』與『追求有意義的合作成果與關係』作為經營理念，對外以誠信服務客戶，為客戶爭取最佳利益；對內則鼓勵塑造公開透明的組織環境，給予同仁積極參與公司營運與決策的平台，藉由每月舉行月會，透明化公司營運及發展，博弘相信藉由公開企業經營可讓員工了解公司的規劃，並認識自身對於公司的價值，進而達到與公司共同成長，與一同前進的目的。何冠生表示：「我們希望員工間不只是把彼此當成同事，而是能成為共同追求有意義成果的夥伴。」

重視人才資本 積極培訓雲端產業人才

博弘相信『人才』是公司最重要的資本，除了對內積極傾聽員工聲音，並且提供員工專業技能訓練與原廠訓練外；對外也持續為業界培養雲端產業人才，舉辦「Bootcamp program」培訓課程，提供結構式培訓計畫。課程中除了安排公司內部資深講師開課教學以及學長姊實習制度外，更安排Amazon、Google等原廠專業講師授課，讓全無經驗的新鮮人能從零到有學習雲端產業知識，為培養產業人才貢獻一己之力。

追求平衡生活 鼓勵員工參與公益與運動

除了員工自身與公司的成長外，博弘雲端科技亦重視家庭關係與平衡生活，鼓勵員工追求工作與生活平衡，特別規劃家庭日及Meaningful Day有薪假，其中家庭日更可申請津貼，鼓勵員工在休假期間與家人共享時光；也期透由Meaningful Day鼓勵同仁參與公益活動及各項運動，樂於工作生活中。

立足台灣放眼亞太 Q4啟動海外第三據點

公司成員的肯定也帶動了公司營運表現，因疫情所帶動的數位化浪潮正盛，博弘自2020年開始，營收表現不斷創新高，2022上半年的業績較去年疫情爆發時更成長了64%。何冠生表示:：「看好後疫情時代企業對於數位及上雲需求的持續增長，我們Q4預計將營運版圖拓展至東南亞，成立暨香港、上海後的海外第三據點。」希望以博弘堅強的技術團隊與多年客戶服務經驗，提供亞太區企業更全面的雲端服務體驗。