中市府青創產業媒合會 逾25組產業資源扶植新創

台中市政府青創夢想家日前18日舉辦產業鏈結媒合會，提供創業團隊最強的後方支援！由10組創業團隊Pitch，25組在地產業、公協會、創投業者全力支持，預估引進創投資金逾500萬元，扶持台中市青創團隊持續創造價值。

「幼苗需要灌溉，更要有肥沃的土壤！」經濟發展局長張峯源表示，市長盧秀燕上任以來，力推台中富市三政策，各項大型建設陸續動工，打造優質投資、創造消費，並提供優質創業環境，鼓勵青年來台中創業。台中市自107年至110年底，每年申辦商業登記新設立家數，從7,278家增加至9,002家，成長率高達23.6%，創業人口有大幅攀升之勢，足見成效，創業蓬勃發展，加上人口、交通、地理位置跟產業等優勢，是特別適合創業、落地生根的城市。

張局長補充，創業除了先天環境與自身的努力，創業初期最需要資源挹入，才能成長茁壯，這次特別引進台灣天使投資協會、識富天使會、鉑鈞資本、國聯創投等創投資金，也邀請到凌華科技、眾程科技等知名大廠；另外，金手獎協進會、電腦商業同業公會、台中市產業創新協會等，現場熱情給予青年指導及豐沛資源。產業資源方與團隊交流熱絡，雙方以產業串接及投資共創之角度，進行深度媒合洽談，促成多方合作契機。

台中市政府「青創夢想家」產業鏈結媒合會日前(8/18)盛大登場。圖/台中市政府提供

經發局表示，本次參加媒合團隊，都是經過市府日前舉辦「車庫精神 in TAICHUNG」創業競賽脫穎而出的團隊，市府除提供創業獎金共81萬元外，更提供一條龍式服務資源，在競賽決賽後，隨即打造創業團隊發表的舞台，提供具發展潛力青創團隊獲取更多資源機會。本次「車庫精神 in TAICHUNG」創業競賽榮獲銀獎的「世越科技有限公司」跳脫產業既往思維，以開發工具機主軸溫度輔助系統，導入熱的概念，讓工具機主軸在短時間內上升至工作溫度，並有效維持機器穩定，藉以提升工具機的稼動率及加工精度；以及銅獎「昕達光電股份有限公司」研發的陶瓷螢光片，引用半導體製程，開發新規格產品，改善發光效率，並提升10倍色均勻度，重新定義傳統封裝製程與固態照明光源，堪稱本次媒合會最大亮點。此外，環境監控科技、環保塗層材料、數位轉型、虛實整合技術等團隊提案，都展現本市青年不可忽視的創業能量。

經發局補充，盧市長「青秀台中」政策讓青年獲得更多所需資源，逐夢踏實，經發局積極推動「青創夢想家計畫」，以一條龍方式扶植在地創業，持續辦理媒合會活動，輔導申請地方型SBIR及青創貸款，提供創櫃板登錄申請等。創業從小處出發，終將在產業發亮，相關資訊可至台中市青創夢想家官網( https://youth-taichung.com.tw/ )查詢，或電洽(04)23587591分機1543曾小姐、04-22289111分機31143鄭小姐。。