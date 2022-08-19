向陽攜手高雄餐旅大學舉辦和光蝦創意料理競賽

以蝦為主食材，推廣在地優質的台灣蝦為餐桌主食，高雄餐旅大學與向陽攜手舉辦第一屆和光蝦創意料理競賽，本次競賽以「綠能好蝦，美味傳承」為主題，創造美味並兼顧永續概念的健康「和光蝦」料理，減少碳足跡，友善愛地球，讓環保綠能拓展到美食領域。

這次料理競賽經歷熱烈海選，參賽者來自全國各大專院校及連鎖餐飲店甚至是五星飯店主廚，高手雲集，學生組和社會組共有48組隊伍脫穎而出，於8月18日決賽大展廚藝，社會組第一名可獲得獎金20萬元，總獎金破今年最高76萬，鼓勵各界人才透過創意及永續精神，替台灣高品質食材找到更多可能，爭奪殊榮。

決賽當天，48組隊伍將重現海選時的開胃菜與主菜兩道佳餚外，現場另公布了主辦單位精選的神秘箱食材，選手們必須臨場應變，以神秘箱食材設計佳餚，考驗各組選手的即時應變能力。

本次競賽由和光蝦品牌創辦人陳貴光董事長及專業的世界廚師協會主廚擔任評審，還有國立高雄餐旅大學餐飲管理系專技教授兼系主任賴顧賢，過去曾於台北遠東國際大飯店、台中晶華酒店、高雄漢來飯店等，擔任主廚一職，有豐富的實務經歷。這次評分標準，不僅風味為基本，烹調技術、擺盤及衛生的必要性，料裡展示台的呈現更須重視，另外創意與健康元素也列入評分考量，期許作品更符合未來市場應用性，適應國際評選趨勢，獲獎食譜將有機會獲得實際上市的機會。

最終學生組及社會組分別由「要多蝦有多蝦」許國富、陳俊宇(國立高雄餐旅大學)；社會組「覓碼私廚」馬永曾、許淦源(崑山科技大學)獲得評審青睞與肯定，勇奪冠軍。

「希望讓國人有權利吃到台灣在地生產的健康蝦食材！」本次競賽的評審之一、和光蝦品牌創辦陳貴光董事長，堅持將最好的介紹給大眾。過去台灣曾是養蝦王國，1989年台灣蝦產量曾高達9.5萬噸，但受極端氣候及疫病爆發影響，現在全台白蝦產量約8千多噸，台灣年需求約5萬噸，只能高度仰賴進口，蝦仁將近九成，開背蝦、鳳尾蝦更幾乎100%進口。

向陽集團董事長陳貴光(左二)擔任評審，逐一審查參賽者烹飪過程。圖／向陽集團和光蝦提供

和光蝦品牌創辦人陳貴光董事長為協助解決臺灣水產養殖產業發展所面臨的問題與困境，藉由積累十餘年鑽研綠能與水產養殖的技術與經驗，一步一腳印建立起結合漁電共生與ESG精神的扎實根基，以及前瞻又創新的漁電共生科技養殖策略，將技術全面升級，目標成為幸福智慧漁村，守護地球並為下一代留下美好未來。