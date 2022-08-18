SAP NOW Taiwan 重磅登場 九朵雲加值永續企業優勢

SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）今（18）日舉辦年度盛會 SAP NOW，以「共創永續智慧企業」為題，深度剖析永續發展的趨勢與科技。數位核心、網路連結、永續經營是永續智慧企業的組成三大要素，企業應以數據為智慧中樞，建構數位核心，藉數據之力驅動智慧轉型。隨著永續從口號變成企業營運的關鍵核心，SAP 九朵雲協助企業結合永續思維與企業流程，轉型為永續智慧企業，在動態環境下全面加值競爭優勢。

SAP 永續發展中控塔解決方案（SAP Sustainability Control Tower）協助串聯企業各式流程，從而追蹤與計算碳成本，從中落實碳管理與監控，呼應企業碳盤查的實務需求，加速永續智慧轉型進程。圖／SAP提供

全球永續意識抬頭，各國政府訂定相關法規，企業也紛紛制定永續目標與策略，以其規範上下游供應鏈。除了自然環境面的考量，企業落實永續的程度更攸關其財務、業務等營運表現。SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟指出：「永續轉型程度將是台灣企業競爭力的關鍵指標。面對強烈的市場需求，SAP 九朵雲從根本為企業注入永續因子，以『內建永續流程』賦能台灣企業實踐永續數位轉型，提升競爭力。SAP 藉由數據的分析與洞察，讓企業各部門即時依據營運狀況做敏捷的決策與調整，落實供應鏈永續、人才永續等企業永續發展，隨時保持營運韌性，強化企業面對外部變動的應變力。」

企業永續的基礎是透明、動態，且可靠的數據，然企業內部不同部門與各式應用情境產生的數據分散且不全然實時更新，是企業推行永續策略的一大挑戰。SAP 九朵雲以商業技術雲端平台（SAP Business Technology Platform）為基礎，協助企業串接來自不同系統的數據，如企業 ERP、差旅報銷、採購、供應鏈管理、客戶關係管理，以及人資系統，乃至於個別產業特殊應用場景所產生的數據，實現端到端的企業流程智慧化和自動化。

SAP 九朵雲以商業技術雲端平台（SAP Business Technology Platform）為基礎，協助企業串接來自不同系統的數據，實現端到端的企業流程智慧化和自動化。圖／SAP提供

SAP 九朵雲包含數位核心（雲端 ERP／SAP S/4HANA Cloud），以及各種營運軟體系統，如 Industry Cloud 產業雲、SAP SuccessFactors 人資雲、SAP 雲端 CRM、SAP Concur 費用管理雲、SAP Digital Supply Chain 雲端供應鏈、SAP Ariba 採購雲、SAP Business ByDesign 中小企業雲端 ERP，並以 SAP 商業技術雲端平台為企業由內而外打造營運彈性及韌性。

睽違兩年再度實體舉辦的 SAP NOW Taiwan 今年特別邀請經濟部、鴻海科技集團、李長榮化工、臺灣數位企業總會等政府與產業的重要永續推手，從政策、國際供應鏈、研發創新、零碳轉型等面向分享企業永續的重要性，以及如何將永續發展融入核心流程，使每個營運節點都能進行永續轉型，提升企業整體綠色競爭力。