中壽遠距刷臉投保獲雙獎肯定 數位大躍升

連三年奪下保險業亞洲獎「年度數位創新獎」 並獲「台灣永續行動獎-銀獎」

中國人壽數位躍升，以「smile to Sign遠距刷臉投保」分別獲保險業亞洲獎「年度數位創新獎」(Digital Insurance Initiative of the Year）以及「TSAA台灣永續行動獎-銀獎」，二項大獎肯定！其中，由「亞洲銀行及財金雜誌」（AsianBanking & Finance）舉辦的保險業亞洲獎，中壽更是連續三年獲得「年度數位創新獎」肯定，持續推動數位轉型及創新金融服務，站上國際舞台。

中國人壽總經理黃淑芬指出，壽險的本質是「愛與關懷」，數位科技應用於金融服務場景，帶來了便利的速度，而人的服務是無可取代的溫度，中壽結合AI智能服務與大數據分析，助業務員化身智能保險家，此次分別獲得國內外二項數位金融大獎殊榮，顯見推動數位轉型成果已備受各界肯定，中壽將秉持「以客戶為中心」的理念，持續用創新思維提供永續金融解決方案，朝成為最值得信賴與推薦的壽險公司邁進。

「Smile to Sign遠距刷臉投保」帶來了創新、便利及有感的保險體驗，不僅在疫情期間滿足民眾安全、零接觸的投保需求，為業務員創造更多服務機會，發揮保險業安定社會的核心價值，在後疫情時代，為民眾預備好無須交通往返、無紙化、安全便利的嶄新保險體驗，讓數位科技保險服務融入多元生活場景中，有效提升投保效率，更可降低碳排放，這也呼應了SDGs永續發展目標，獲得「TSAA台灣永續行動獎-銀獎」的肯定。

今年度中壽也獲英國專業財經媒體「全球銀行及金融評論」(Global Banking & Finance Review)評選為「2022年台灣最佳數位轉型壽險公司」(Best Life Insurance Company For Digital Transformation Taiwan 2022)，數位轉型成果屢獲國內外肯定；此外，持續落實「公平同理，待客如己」的理念，再獲金管會「公平待客原則評核」選為排行前25%業者，不僅連續四年獲此殊榮，是評鑑開辦以來極少數每年蟬聯績優的壽險業者。中壽持續將「以客戶為中心」思維深植企業文化，呼應中華開發金控集團的ABCDE五大策略，體現在用戶的日常生活，為大眾帶來更便利的金融服務。