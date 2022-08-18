「2022空污論壇」9月3日台中登場 歡迎各界踴躍參加

報名請洽臺灣環境公義協會：04-2321-0703
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石化能源的大量利用，雖然帶動全球經濟的快速發展，但也伴隨著燃燒後造成空污的嚴重危害，包括環境污染、疾病、癌症、甚至地球暖化、氣候變遷等重大全球災害。此議題也是近年來台灣及全世界欲努力克服的問題，並設定2050年全球達到「淨零排碳」的艱鉅目標。

有鑑於此，臺灣環境公義協會訂於2022年9月3日 (六) 09:00 ～ 17:00在台中市集思台中新烏日會議中心舉辦「2022空污論壇」，歡迎全國各界關心台灣空氣品質的產、官、學、研及環保團體等人士參加此次論壇議程將包括空污防制領域的四大議題：一、交通與空污；二、大氣與空污；三、健康風險與空污；四、空污監測與防制。最後以綜合座談方式，由多位學者專家擔任與談人，拋出各項問題並集思廣益的討論，會議結論將彙整後函政府機關參考辦理。

本次論壇更邀請即將升格為環境部的環保署張子敬署長，專題演講氣候變遷、浄零排碳的議題，以呼應氣候變遷因應法的誕生。另外也邀請國立中興大學環工系莊秉潔教授，專題演講「中部地區空污的過去、現在與未來」。以其長期研究中部地區空污的演變，從環境工程、公衛、社會、政治的各層面精彩的說明中部地區空污的歷史。

臺灣環境公義協會自2016年成立以來，已舉辦過4屆的空污論壇，目的在呼應國人要求有健康空氣的基本權利，不要有「霧霾」，因此大家集思廣益尋求以防制技術、改善策略、合理的能源政策，來共同克服空污問題。今年依此模式辦理，並增加中台灣教授協會及崑山科技大學，由三單位來籌備「2022空污論壇」的舉辦，廣邀全國產、官、學、研各界共襄盛舉。本次活動指導單位為交通部、經濟部、行政院環境保護署；協辧單位有：財團法人水源地文教基金會、台中醫界聯盟、台灣中社、交通部港務公司、台灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司、豐興鋼鐵股份有限公司。

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文 陳逸格

工商時報