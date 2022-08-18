「2022空污論壇」9月3日台中登場 歡迎各界踴躍參加

石化能源的大量利用，雖然帶動全球經濟的快速發展，但也伴隨著燃燒後造成空污的嚴重危害，包括環境污染、疾病、癌症、甚至地球暖化、氣候變遷等重大全球災害。此議題也是近年來台灣及全世界欲努力克服的問題，並設定2050年全球達到「淨零排碳」的艱鉅目標。

有鑑於此，臺灣環境公義協會訂於2022年9月3日 (六) 09:00 ～ 17:00在台中市集思台中新烏日會議中心舉辦「2022空污論壇」，歡迎全國各界關心台灣空氣品質的產、官、學、研及環保團體等人士參加。此次論壇議程將包括空污防制領域的四大議題：一、交通與空污；二、大氣與空污；三、健康風險與空污；四、空污監測與防制。最後以綜合座談方式，由多位學者專家擔任與談人，拋出各項問題並集思廣益的討論，會議結論將彙整後函政府機關參考辦理。

本次論壇更邀請即將升格為環境部的環保署張子敬署長，專題演講氣候變遷、浄零排碳的議題，以呼應氣候變遷因應法的誕生。另外也邀請國立中興大學環工系莊秉潔教授，專題演講「中部地區空污的過去、現在與未來」。以其長期研究中部地區空污的演變，從環境工程、公衛、社會、政治的各層面精彩的說明中部地區空污的歷史。

臺灣環境公義協會自2016年成立以來，已舉辦過4屆的空污論壇，目的在呼應國人要求有健康空氣的基本權利，不要有「霧霾」，因此大家集思廣益尋求以防制技術、改善策略、合理的能源政策，來共同克服空污問題。今年依此模式辦理，並增加中台灣教授協會及崑山科技大學，由三單位來籌備「2022空污論壇」的舉辦，廣邀全國產、官、學、研各界共襄盛舉。本次活動指導單位為交通部、經濟部、行政院環境保護署；協辧單位有：財團法人水源地文教基金會、台中醫界聯盟、台灣中社、交通部港務公司、台灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司、豐興鋼鐵股份有限公司。

報名請洽臺灣環境公義協會：04-2321-0703