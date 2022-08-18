走出人生的不同風景 獨創出全世界獨一無二的「覺式手碟」

技法教學與音療系統培訓的完美組合

在聲音的國度中，明煖與亞諾攜手創造出一個「全方位聲波音療」場域的幸福夢想天地。

我們的世界正處在一個動盪紛亂的狀態，人心的不安已造成了大多數人的困擾，那麼，我們該如何才能讓心從而轉化這種充滿不安的氛圍而獲得平靜、療癒、與正能量的擴張而提升呢？

未來的醫學是聲音

聲音治療的先驅強納森高曼，聲音能改變世界，聲音具有令人驚奇的力量，能治癒和轉化我們。後疫情時代世界的多變，正深深地在影響著我們每一個人，但是，唯有每一個人的心得到平靜了，世界才能夠安靜。

我們都需要純淨的好聲音和自己的內在相處

唯愛場域-覺式音樂藝術共同創辦人〜明煖與亞諾：

在這個水瓶世紀的人類已經開始有意識的在進化與提升，進入探索屬於自己第五次元以上的內在世界，而其中最重要的元素是你和自己的相處，在透由純淨的聲音，在高振動的頻率下將人們帶回到愛的源頭。

明煖與亞諾兩位音樂藝術家，對音樂有著相同的願景，並在2020年初共同成立了唯愛場域-覺式音樂藝術「以愛為出發心」用純淨的樂音傳送美好。因著這份美好的願景，他們連結了許多喜歡「覺式手碟」樂音的朋友來跟兩位老師學習，現在學員已是桃李滿天下。

從事音樂及身心靈工作20多年的明煖是風潮音樂聲療音樂藝術家，更是獨創「覺式手碟音療系統」創辦人，也國內知名的太極銅鑼、頌缽、靈魂梵唱…及各種聲波樂器、身心靈療癒的首席培訓師，培訓出無數人才，也協助療癒過上萬個個案人次走向健康與光明。

從小對音樂就充滿天份並精通各種樂器，屬天才型的亞諾是「覺式手碟」教學系統的創辦人，是中華國際音樂推廣協會-創會理事長，也是OPK民歌樂團-團長、手碟音樂藝術家、及各種打擊的樂手，更是在台灣少數人能考取美國情緒密碼治療師國際證照的治療師。

詳細活動上唯愛場域-覺式音樂藝術FB

https://youtu.be/aqbOFYOm3NM

來自星際療癒的祝福

有一種樂器型像飛碟，是2000年出現的樂器叫做Handpan手碟，它可以打出空靈美妙的音色，讓人一聽身體自然放鬆、心也能很快的就能靜定了下來。

根據科學研究手碟的樂音婉轉悠揚、純淨空靈、具有強而有力的穿透力，是宇宙中振頻最高的樂器之一。聆聽它時，你會感覺到它的震動頻率，聲音會透過耳膜進入到全身的細胞，會讓你有種空前的喜悅與放鬆感。

手碟是來星際的樂器，外形像是UFO一般，只要通過在特定部位的敲擊就能泛出輕盈空靈，甚至有些夢幻的聲音，如同召喚通往另一個維度的指引。它的神奇之處，在於可以把所有旋律、和弦和節奏的元素都融入在這一個樂器上面，讓每一次敲擊都能發出一連串的泛音及音律，讓演奏者跟聆聽者都能享受縈繞於耳畔，綿長持久，迴盪心房的愉悅感。

明煖與亞諾老師說：覺式手碟是宇宙送給這個人類在這個混亂時代最好的調頻器。是現代人自我療癒、突破框架、創作力、回歸自性最好的高維度工具。

生命是可以這樣快樂學習與提升

跟著藝術家走入大自然

經過科學的驗證，大自然的振動頻率能打開我們的『五感六覺』以『聲、光、電、磁』高頻能量振動，藉由樂音改變我們的呼吸與五感六覺交互作用，能讓身心放鬆達到平衡。

兩位老師在下課後帶著學員們揹著覺式手碟，走進大自然探索五元素及生命的源頭─水，來到在淡水沙崙海灘，享受來自大地療癒的力量，大夥在放空後集體的手碟節奏樂音中啟動了高頻率的能量，不僅療癒了自己也療癒了周圍圍觀的人們。在大自然的力量中，共同創作演出綠色星球「覺式手碟」的美好樂音，最後大家共同祝福祈願台灣、世界、宇宙和平。

唯愛場域-覺式音樂藝術邀請大家10/10日雙十國慶日，下午3:00在南港公園大草皮，舉辦「百人手碟樂音傳愛靜心」，歡迎大家大手牽小手一起來參加，為台灣世界祈福!