世界夫人全球總決賽冠亞軍獎落台灣

郭元瑾全球賽再奪冠 馬斯克媽媽是本屆榮譽總冠軍

全球已婚女性魅力的「世界夫人」選拔，旨在鏈接世界各地在經濟、科技、文化等領域富有影響力的女性力量。去年得到WORLD MADAM中華台北賽區的冠軍郭元瑾及慈善夫人林淑敏，在今年7月舉辦的全球總決賽中又分別拿下冠亞軍。今年的總冠軍賽是歷年來吸引最多媒體的一次，因為世界首富伊隆．馬斯克的母親梅伊馬斯克(Maye Musk)．也在此次獲得全球榮譽總冠軍。

讓台灣夫人們在世界賽場上發光發亮，慧眼獨具的幕後推手中華台北執行主席孫妤舒功不可沒。她在2020年將世界夫人賽事引進台灣，邀請在各個領域的夫人們參與，並促成多場公益活動。

站『制高點』看世界 孫妤舒和夫婿謝家榮打造鷹架王國

孫妤舒是茂榮速接架有限公司負責人，也是立都鷹架的董娘，她為了承接業務，還考取了多張建築相關證照，並且擔任公司採購。她的夫婿謝家榮曾接受discovery頻道「站在下個百年的起跑點」節目專訪，對於平台、鷹架表現卓然，對施工架、升降平台技術提升貢獻卓著。鷹架工程是高危的行業，最重視的就是安全，每一場工事都站在最高點，所以也習慣看得高看得遠。

孫妤舒每年都飛往國外參加建築相關的各式大型機具展。圖/孫妤舒提供

沒有空巢期也沒有無聊 不停學習就是人生真正的快樂

孫妤舒因為愛情從東北嫁來台灣，除了輔助先生、相夫教子，從未懈怠對家庭的照顧，如今孩子們都已成年至國外讀書。為了協助中國嫁來台灣的姐妹可以有機會繼續學習，她創辦了「兩岸經貿協會東北分會」，她笑說，孩子不在身邊的空巢期？生活無聊？這都不在我的人生字典裡。

中華台北世界夫人成立協會 2022年即將開展

孫妤舒曾說過，探究每位世界夫人的成功秘訣，其實都是披荊斬棘，堅持自我而來。世界夫人的選拔不只激勵人心，更讓所有已婚女性們有仰望的光。



今年將第三次承辦WORLD MADAM世界夫人選拔，為了永續經營，正式創建台灣世界夫人發展協會，未來可以讓更多有心積極參與的夫人們匯集力量共同服務社會，是世界夫人的目標。



孫妤舒明明生活忙碌無比，卻讓自己看起來又優雅又年輕。把繁雜忙碌人生過得有條有理，更擁有自由善良勇敢的靈魂，她就是最好的示範。