臺灣企銀TCFD報告書獲最高等級認證 致力永續

臺灣企銀積極推動氣候變遷治理，以面對氣候變遷帶來的嚴峻考驗。今(2022)年首度發布「氣候相關財務揭露(TCFD)報告書」，且經英國標準協會(BSI)查核，獲評「Level-5:Excellence」最高等級認證，顯示該行主動掌握氣候相關風險，深化並落實永續金融的經營理念。

該行長期致力於企業永續，由上而下貫徹ESG治理，去年將「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」，負責擘劃全行永續發展具體策略並監督執行績效。同年導入TCFD，並成為TCFD支持者，今年更進一步發布報告書，主動應對氣候變遷對該行帶來的風險及機會，回應利害關係人對該行的期待。

臺灣企銀董事長林謙浩指出，為善盡金融業於財務供應鏈的社會責任，該行預計今年完成簽署赤道原則，並訂定高汙染及耗能產業的投融資比重上限管控目標。該行亦推出各項友善環境專案貸款，協助授信客戶降低環境污染，強化中小企業進行低碳轉型。另外該行支持綠能產業，主導太陽光電、離岸風電等產業融資，並設定綠能相關企業專案貸款承作件數年增率達10%，實質促進綠能產業發展以實踐環境永續。

針對營運管理層面，臺灣企銀極力採取各項節能減碳措施，辦公大樓及營業場所持續汰換老舊耗能設備，且規劃每年至少新增1間太陽能分行。該行亦設定今年溫室氣體排放量目標年減1%、每年用電量年減1%，並將導入內部碳價格機制，響應國家2050淨零排放。

臺灣企銀將ESG理念融入全行經營政策及企業文化，至今已連續十度入選臺灣永續指數成分股，彰顯該行深耕永續發展的各項方案獲得肯定。未來亦將公開揭露TCFD資訊，檢視自身各項投融資等活動對社會及環境所帶動的影響力，用行動展現對抗氣候變遷的決心，攜手客戶邁向永續經營。