小樹傳愛協會攜手貿協 「善愛嘉年華」用愛灌溉社會

外貿協會關懷弱勢，關心親子，與小樹傳愛協會合作，日前8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華」，現場以「分享愛、愛分享」為主軸，搭配明星及公益慈善團體音樂Live表演、胖卡餐車美食並在展館中開放高空滑索、手造獨木舟教學、沙板⋯⋯等活動，過去在戶外才能看到的活動，讓與會者在展館內一次體驗力學、工藝及美感等跨領域知識外，同時學習到如何更去愛家人，並將這份善愛延伸至整個社會。

關懷偏鄉、關心在地及多元族群

邀請全台各縣市偏鄉學童走出大山、擴展國際視野展開二天一夜全方位體驗。遠哲科學教育基金會與國立臺灣科學教育館精心安排寓教於樂的科學課程、南港展覽館 1、2館綠建專屬築覽、特別企劃搭乘MIH提供的電動巴士至101參觀、双融域5G沉浸式體驗劇場，以及的「有愛更有勵」沉浸式課程讓孩子感受愛與自我價值。開幕典禮上，安排新住民孩童感恩母親的致敬儀式，蘭嶼椰油國小的小飛魚文化展演隊的表演、邀請在地弱勢學童及家庭一起參與充滿凹豆體驗的愛玩市集。展現臺灣的族群融合的多元性。

小樹傳愛協會理事Dammy老師(右三)，交大校友總會執行長陳俊秀(左二)及各界好友共襄盛舉「善愛嘉年華」活動。圖/小樹傳愛協會提供

藝人公益獻唱，散播愛能量

善愛嘉年華活動除了由藝人FIR、林曉培領軍的明星藝人群擔任愛心大使，另范逸臣、文慧如、閻奕格、潘裕文、郭家瑋、周定緯、莫凡新，魏妙如…等人，在主持人木木的訪談中完成公益獻唱。還有一群來自各領域專業音樂藝術表演AFU慈善音樂團體在光廊舞台帶來不間斷的古箏、陶笛、烏克麗麗、夏威夷海洋舞蹈等，發自內心喜悅帶來精彩表演，散播愛的能量。

從改善親子關係開始，進而讓善愛的影響力延伸至整個社會。圖/小樹傳愛協會提供

從美食到體驗，五大展區任你選，無框架、不設限，展出有愛更有勵

嘉年華活動包含陸上和水上的運動體驗、科技展館應用、戶外品牌展示區，以及傳愛特展區教親子以最簡單的方式大聲說愛。更引進各式美味可口的胖卡餐車，用美食來打破陌生，吃出心關係。此外，看見齊柏林基金會的特展影片，延續齊導傳遞台灣環境永續的大愛與美力台灣3D協會跑遍台灣偏鄉離島的行動電影車，提供與會者豐富的視覺饗宴，認識台灣環境與人文的美好。永續共好家園展示區，展出都市蚓農城市生態復育計畫、尿布變黃金、玻璃土園藝奇蹟、廢電子陶冶貴金屬等永續生活提案，讓大家可以認識更多永續概念，並融入日常生活。

結合跨界夥伴，打造可持續公益平台，傳遞永續價值

2022年是外貿協會的ESG元年，貿協攜手小樹傳愛協會打造可持續公益平台，結合多元夥伴共同建立ESG生態圈，推動企業實踐ESG及傳播愛與關懷，活動凝聚國立臺灣科學教育館、遠哲科學基金會、美麗心靈公司、玩野祭外，也與巨蛋展覽、輝祐、鴻冠、釧眾科技、宣影布、好食機…等會展綠色好夥伴合作，將ESG的理念落實在每一個細節打造這場必將成為未來永續活動指標的善愛嘉年華。而贊助的企業更橫跨金融界如上海商業儲蓄銀行、台北金融發展研究基金會、教育界有台灣交通大學校友總會、財團法人利他樹傳振教育基金會、新竹市築愛協會、財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會…等，媒體界杰思國際娛樂(股)公司、台灣摩菲爾國際(股)公司…等，藉由串連一群志同道合有緣、有願的人，匯聚一股強能量向外延伸、拓展，喚醒更多人心中愛與被愛的能力共同打造永續公益平台，傳播正能量社會共好循環，用愛灌溉美麗台灣。善愛嘉年華活動網址: https://reurl.cc/9Gjl7n