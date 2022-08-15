遠雄人壽深耕風險教育 獲頒TSAA台灣永續行動獎

台灣永續能源研究基金會舉辦2022第二屆「TSAA台灣永續行動獎」，日前舉行頒獎典禮，遠雄人壽以【金險獎】風險教育推動計畫自136家企業、247項專案中脫穎而出，榮獲台灣永續行動獎銅獎殊榮，永續實力再獲肯定。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄人壽致力為國人打造全方位保險保障，為向社會大眾推廣「需要 提前準備」的重要，連續四年開展【金險獎】風險教育推動計畫，目標引領年輕世代建構風險觀，帶動保險生活化風潮，打造全台唯一以風險議題與影像創作結合的跨界活動，設立校園最具影響力與代表性的微影片獎項，期成為以企業角色推動校園風險教育的前行者，同時挖掘創意新星，尋找明日之光。

遠雄人壽多年來挹注青年培力資源，藉由【金險獎】風險教育推動計畫鼓勵年輕學子發揮創意用影片為自我發聲，培養專業力，同時更從創作過程中意識風險規劃的必要。本計畫呼應聯合國永續發展目標「SDG1消除貧窮」、「SDG 3確保健康福祉」、「SDG4教育品質」，除了與學生族群溝通，並號召保戶、員工及大眾齊力參與，期許帶動國人觀念建立，進而建構堅實保險防護網，為社會墊築安穩基石、帶來正向影響力。

邁向30年的遠雄人壽，始終發揮以人為本的保險核心理念，致力提供客戶多元完備的商品及貼心服務，積極提倡保障意識的同時，更不忘力行企業社會責任，持續透過具體實踐行動，朝向最具品牌永續影響力的保險公司前進。