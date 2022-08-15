善愛嘉年華助偏鄉童看見精采生活 永存美好記憶

外貿協會落實推動企業ESG，除在自辦各項貿易服務活動中均置入多元ESG元素，並發展出很多協助企業落實ESG的活動，協助企業迎頭趕上ESG浪潮。8月13日至14日，外貿協會更結合小樹傳愛協會，及在將近50個熱心贊助單位投注心力下，於南港展覽館1館舉辦大型ESG「善愛嘉年華」公益活動，將傳播愛與關懷推至今年夏日最熱高點。

8月13日盛大的「善愛嘉年華」開幕典禮，共有來自社會各界200多位貴賓，包括宏都拉斯共和國Harold Burgos大使，史瓦帝尼王國 Promise Msibi大使夫婦及諾魯共和國Jarden Kephas大使、國家科學教育館、遠哲科學教育基金會、基隆海洋科學博物館，以及很多的企業贊助夥伴等共襄盛會。

外貿協會黃志芳董事長感性地宣告，由貿協所發起的這起讓愛永續的活動是第一個永續的公益平台，並將會擴大辦理，明（2023）年希望邀請更多企業夥伴，大家一起來支持這個非常有意義的活動，8月14日小朋友們還搭乘精心安排的電動巴士到台北101，俯看台北的景觀，希望創造小朋友們全新的生活體驗，讓他們了解世界多采多姿的豐富多元性，並且感受到社會上很多精彩的事物。開幕典禮最後以蘭嶼椰油國小的小飛魚文化展演隊精彩的舞蹈表演為2天的活動揭開序幕。

「善愛嘉年華」以「分享愛、愛分享」為主軸，讓全台近300位偏鄉小朋友走出大山，來到台北二天一夜體驗心靈的成長、科學的知識，還有同伴的關懷； 現場並有人氣歌手及公益慈善團體音樂Live表演及胖卡餐車美食，並於展館中安排手造獨木舟教學、沙板，模擬戶外探索等活動，體驗力學、工藝及美感等跨領域知識外，同時學習表達對家人的愛，並將這份愛與溫暖延伸至整個社會。

善愛嘉年華開幕典禮，蘭嶼國小小飛魚文化展演隊精彩表演。圖╱貿協提供

貿協董事長黃志芳表示，善愛嘉年華展出多元且非常精彩的內容，一般人乍看之下，可能會覺得這是個很豐富的休閒生活展，而不是一個慈善活動，這就是我們的目的。嘉年華活動包含陸上和水上的運動體驗、科技展館應用、戶外品牌展示區，傳愛特展區，各式美味可口的胖卡餐車，用美食來打破陌生，吃出心關係。此外，齊柏林基金會的特展影片，提供與會者豐富的視覺饗宴，認識台灣環境與人文的美好。永續共好家園展示區，展出都市蚓農城市生態復育計畫、尿布變黃金、玻璃土園藝奇蹟、廢電子陶冶貴金屬等永續生活提案，讓大家可以認識更多永續概念，並融入日常生活。

遠哲科學教育基金會與國立臺灣科學教育館精心安排寓教於樂的科學課程、南港展覽館1、2館提供綠建築專屬導覽、特別企劃搭乘MIH提供的電動巴士至101參觀、双融域5G沉浸式體驗劇場，以及「有愛更有勵」的沉浸式課程讓孩子感受愛與提升自我價值。

外貿協會與小樹傳愛協會精心安排多元藝術展演及音樂表演，豐富活動內涵與心靈涵養，包括藝人FIR、林曉培領軍明星藝人群擔任愛心大使，歌手林曉培演唱「月亮代表我的心」引領新住民孩子像飄洋過海來到臺灣的母親們獻愛，AFU慈善音樂團體在南港1館光廊舞台不間斷的古箏、陶笛、烏克麗麗、夏威夷海洋舞蹈等精彩表演。

2022年為外貿協會ESG元年，外貿協會黃志芳董事長表示，貿協的會展活動將ESG作為指導原則，無論專業展、洽談會或是在國外辦的活動，如今年10月在美國要辦理的台灣形象展，皆是用同樣的精神，而下半年，貿協亦將推出北部場的中小企業碳健檢的活動。未來貿協將持續結合多元夥伴共同建立ESG生態圈，推動企業實踐ESG及傳播愛與關懷，藉由串連一群有緣、有願志同道合的人，匯聚一股強大能量向外延伸、拓展，喚醒更多人心中愛與被愛的能力，並打造永續的公益平台，用愛灌溉美麗台灣。善愛嘉年華活動網址（ https://reurl.cc/9Gjl7n ）。