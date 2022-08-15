防洪兼顧生態 民眾參與凝聚共識

水利署第六河川局於今年度啟動第二階段流域整體改善與調適規劃工作，於藍綠網絡保育課題針對鹽水溪下游紅樹林疏伐議題進行延續討論，特於8月11日到13日連續三天召開「111年鹽水溪下游紅樹林疏伐共識凝聚工作坊」，透過線上、走讀共學及焦點團體會議，邀請民間社群及相關政府部門針對紅樹林疏伐之程序與效益交換意見，希望透過民眾參與規劃以兼顧紅樹林疏伐之河防安全與生態價值。三場工作坊公私部門共計32個單位138人次參與。

本系列工作坊第一場於線上進行，邀請中華大學旅遊與休閒學系朱達仁教授分享「新竹香山地區及淡水河紅樹林移除經驗」，並邀請嘉南藥理科技大學環境資源管理系黃大駿教授講解「鹽水溪河口紅樹林生態情形」。第二場工作坊為實地走讀踏察，邀請台南市社區大學吳仁邦老師帶領走訪鹽水溪河岸，實地觀察紅樹林生態，並講解陸蟹降海釋幼及螃蟹陸殺課題。兩個場次民眾參與踴躍，感受難得的生態體驗，過程中亦熱列討論交換意見。為深入討論紅樹林疏伐的相關課題，第三場工作坊於台江國家公園管理處進行全天的共學及討論活動。首先，與會者搭乘船筏前往鹽水溪口紅樹林區域，近距離觀察河道紅樹林生長情形及生態資源；接著與會者在河道紅樹林阻礙水流的水理模擬及紅樹林資源與威脅盤點的基礎下，以焦點團體會議的形式，分組討論紅樹林疏伐時需要保全的目標物種、可以營造的棲地型態及最適宜的疏伐工法。

防洪兼顧生態！水利署第六河川局舉辦多場工坊活動，邀民眾參與凝聚共識。

全程參加討論的水利署第六河川局謝明昌局長表示，辦理鹽水溪整體改善與調適規劃的目的在透過民眾參與，聚焦討論流域面對氣候變遷的調適策略，本次針對藍綠網絡保育子課題辦理紅樹林疏伐共識凝聚，特別導入民眾參與及焦點團體工作坊，以經驗交流、共學、聚焦討論方式，希冀能凝聚各方意見，提供作為後續紅樹林疏伐、管理決策的參考。謝局長也特別感謝台江國家公園能秉持自然生態保育的精神，在經營管理上也納入與地方共生共榮的目標，積極參與並支持本次紅樹林疏伐工作坊活動，協助本局在河道治理上能兼顧河川通洪需求及濕地生態保育。