2022高雄海洋派對愛河灣盛大登場

今夏最盛大海陸嘉年華—「2022高雄海洋派對」13日起一連兩天在高雄愛河灣盛大登場；這場高雄海洋派對以嘉年華形式呈現海洋首都的城市魅力，也是首次在全新完工擁有5G智慧及環保概念的愛河灣遊艇碼頭盛大舉辦。

「2022高雄海洋派對」13日上午9時在重型帆船雙港挑戰賽鳴槍下，為一系列的活動揭開序幕， 活動包含「遊艇派對」、「水域遊憩活動」、「藝人演唱」、「海洋餐桌」、「創意展演」、「海洋市集」、「海洋親子互動體驗」、「重帆運動賽事」、「遊艇產業展覽」，提供國人多元海洋休閒遊憩體驗及海洋運動賽事推廣，型塑全民親近海洋，擁抱海洋生活氛圍的風氣。

「站在碼頭邊感受高雄蛻變後的新生面貌，著實點滴在心!」熱愛海洋喜歡潛水的高雄市長陳其邁13日輕裝化身水手操作重型帆船，與人氣火熱的網紅蔡譯心帥氣進場，為海洋派對活動再掀高潮。陳其邁表示，海洋遊憩領域中高雄擁有優越的地理環境優勢，愛河灣遊艇碼頭完工後整體設施更加完善，讓民眾有更多親海近海的機會，也為海港之都高雄更添海洋城市亮點。「為了給高雄市民更好的生活環境，他努力不懈義不容辭!」

高雄市長陳其邁(右) 化身水手，與人氣火熱的網紅蔡譯心帥氣進場，為海洋派對活動再掀高潮。圖／高雄市府海洋局提供

13、14日的愛河灣充滿國外海陸慶典氛圍，碼頭上集結各式船艇停泊，海域上除了重型帆船雙港挑戰賽與競速賽之外，今年首次登場的海洋餐桌活動，民眾可搭乘遊艇行經新光碼頭、紅毛港，沿岸邊的特色餐廳直接將熱門、特色招牌菜送上船，在遊艇上享用高雄必吃的人氣美饌。

市長陳其邁表示，站在碼頭邊感受高雄蛻變後新生的美貌，喜悅的心情點滴在心。圖／高雄市府海洋局提供

陸域上來到高雄流行音樂中心鯨魚堤岸周邊，除了有場面盛大的遊艇展覽、海洋市集，喜歡音樂的民眾，也能在現場觀賞到魏如萱、滅火器等藝人演唱或選擇參加遊艇電音派對，從早一路嗨到夜晚。參與夜宿遊艇的民眾將於愛河灣海面上在貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝這六隻貼圖大明星的陪伴下一夜好眠，透過海陸嘉年華，帶動周邊商業收益，攤商、旅宿業者笑的合不攏嘴，「高雄夜經濟，夜晚夜厲害。」

今年高雄海洋派對活動已系列親海活動作為首部曲，週末兩天的精彩活動玩不夠，夏日水上活動在8月15日至28日繼續玩!民眾如果對於這樣精采的海洋派對活動還是意猶未盡？別擔心，9月10日至11日「2022高雄SUP立式划槳邀請賽」二部曲，與9月17日至18日「高雄城市全國龍舟錦標賽」三部曲將接續登場，讓高雄市民的週末時光經常能與海相伴，恣意遨遊海洋生活。歡迎大家來高雄海洋派對KOP(Kaohsiung Ocean Party)(Keep On Playing)！