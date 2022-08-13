華南金贊助首屆「全國社區學生棒球大賽」

吸引89支社區球隊參加，郭泓志親自示範

由教育部體育署指導、台灣世界少棒聯盟協會主辦及華南金控贊助的首屆「全國社區學生棒球大賽」，歷經一個月的分區賽，來自全國48支球隊於今(8/13)日齊聚臺中東海大學第二校區棒壘球場參加全國賽開幕典禮，為接下來三週的全國賽揭開序幕，爭奪首屆社區學生棒球大賽的冠軍錦旗及最強社區棒球隊稱號。

「111年全國社區學生棒球大賽」共吸引全國89支社區棒球隊報名參加，分四區競賽後，由U10組16支球隊及U12組32支球隊，共48支球隊晉級全國賽。全國賽於8月13日起至8月28日止連續三週週末，於臺中地區六個場地同時開打。主辦單位於8/13舉辦全國賽開幕典禮，除了棒球嘉年華活動外，也舉辦趣味投準競賽及全壘打大賽，讓來自全國各地的學生及家長們，能夠愉快享受棒球夏日午後，藉此讓各球隊在開賽前能有更多的互動交流。

華南金控贊助首屆全國社區學生棒球大賽，台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華(左)致贈感謝狀，由華南金控處長陳伯壎(右)代表接受。圖／華南金提供

華南金控自民國96年起推廣「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，冠名舉辦少棒及青少棒國手選拔賽、支持國內舉辦國際棒球賽事，及全臺巡迴舉辦基層棒球訓練營及捐助球具。今年，華南金控為讓全國熱愛棒球的小朋友與家長能以球會友，支持首屆「全國社區學生棒球大賽」，華南金控陳伯壎處長親自出席本賽事開幕典禮及接受感謝狀，並與各球隊小球員同樂，希望藉由社區棒球的快樂打球理念，培育更多喜歡棒球的孩子們。

本屆賽事U10組16支球隊將取得參加由華南金控冠名贊助的MLB CUP Taiwan次少棒賽事參賽資格，體驗來自美國職棒大聯盟在世界各地所推廣的少棒賽事及活動。因此，開幕典禮中特別邀請洛杉磯道奇隊前球星「小小郭-郭泓志」到場擔任來賓，為參賽選手們勉勵，並分享自己小學時打球的趣事，風趣的談話博得現場滿堂歡笑，會後郭泓志也一起參與棒球嘉年華活動，親自示範趣味競賽的投球與打擊，為活動增添趣味。

本賽事將於東海大學場地進行直播，除了官方粉絲頁外，透過Get win sport YouTube 及Twitch頻道也能收看到精彩比賽。此外，緯來精采台將轉播U10部分場地賽事，愛爾達體育台及LINE TODAY運動頻道也將轉播8月27日及28日四強排名賽，更多訊息請密切鎖定賽事官方網站-全國社區學生棒球大賽https://baseballclub.tw及中華民國學生棒球運動聯盟官網https://www.ctsbf.edu.tw/ 及賽事官方粉絲團https://www.facebook.com/baseballclub.tw 。