從洗澡落實減碳新生活 芙彤園助企業永續報告

8/12~8/14參展「2022 亞太永續行動博覽會」 推動綠金產業

我們每個人一年用掉近九公斤的清潔劑，這些清潔劑大部分含有對環境、人體有害的磷、有毒化學物質、環境荷爾蒙。芙彤園創辦人詹茹惠更表示，香草在種植的過程中，可以固碳排氧，讓土地產出有機值，是綠金產業。芙彤園以自然農法產製出的0人工化學合成添加的洗劑產品，讓我們可以從洗澡開始落實減碳新生活。

台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)主辦的「2022 亞太永續行動博覽會」(2022 Asia-Pacific Forum & Exposition for Sustainability)在台北世貿一館自8/12至8/14為期三天的展出，共展出六大主題，永續政策區、永續城市區、永續企業區、永續大學區、永續生活區與永續NGO區，共291個攤位。同時，主辦單位還舉辦四場「亞太永續行動高峰會」。

國內社會企業芙彤園（Blueseeds）也支持台灣永續能源研究基金會永續倡議，參展「2022 亞太永續行動博覽會」，展示透過自然農法種植出來的0污染產品，同時，詹茹惠也受邀於8/13下午舉辦的「永續創新高峰會」演講，分享社會企業創業故事。

詹茹惠說，這次參展是希望讓國內各大上市櫃公司認識到國內有像芙彤園這樣社會企業在從事善的循環，減少環境破壞及化學污染，維護土地健康，增進原民技能，建立優質環保，企業可以攜手芙彤園落實永續目標。



企業採購芙彤園禮盒，為實現ESG盡一份心力，在永續行動展首日，芙彤園攤位消費者詢問度高。圖／芙彤園提供

台灣每年使用的清潔劑，高達20萬噸，換算下來，等於我們每個人一年用掉，近九公斤的清潔劑，而整個市場產值，將近百億。換來的是台灣每人每天排放225公升的廢水。這些清潔劑使用的原料，大部分都添加了化學物質，不管價格昂貴或低廉，可能都有毒物殘留的問題，其中也包含帶有生殖毒性的環境荷爾蒙。單單以清潔劑中添加的磷酸鹽而言，雖然洗淨效果比較好，成本比較低，但日積月累卻可能汙染水庫，造成優養化，造成極大的傷害，未來要淨化水質將耗費全民更高成本。

芙彤園秉持這樣的理念，7年來堅持只用第一道初萃精油製作產品，並以肥皂草的天然皂素取代化學界面活性劑，以精油香氛取代人工香精，以海藻和海鹽取代化學增稠劑，全產品0%人工化學添加物，只有取自大地的芬芳與美好療癒！這樣理念也深獲各大企業支持，已有許多科技大廠和金融業者長期合作，鼓勵同仁使用零污染、減碳商品，如面板大廠友達即芙彤園長期客戶，在8/12公布的「第一屆亞太永續行動奬」中囊括3項大獎。7年來，芙彤園也因有企業支持，讓營業額成長10倍以上。



崇越集團副董事長賴杉桂（左圖）與長期支持芙彤園的友達光電永續長古秀華（右圖）親自到芙彤園攤位參觀，並與芙彤園創辦人詹茹惠合影。圖／芙彤園提供

詹茹惠表示，香草農業比起其它農產品的價值、價格還高，是綠金產業，他也期望主管機關可以如同扶植科技業一樣，未來能多一點資源輔導如芙彤園這樣的社會新創企業，她也歡迎各大企業採購，在今明兩天，有空可以到正在世貿一館展出的「2022 亞太永續行動博覽會」芙彤園攤位參觀，芙彤園社會企業展售客製香氛及永續洗沐用品，敬邀各界來攤位現場試用「對土壤、水源及下一代友善」的ESG綠色產品，體驗來自台東的大自然香草療癒力。