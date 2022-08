雲嘉南濱海國家風景區管理處獲「永續行動獎」金獎及銅獎

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)以「Sunsets over Salt Fields – Traditional Industries and Sustainable Tourism Along the Southwest Coast」(夕照雲嘉南,鹽白晶旅程-從地方產業建構區域觀光的永續發展)獲得首屆「亞太永續行動獎」金獎,及以「守護雲嘉南,從鹽開始」榮獲「台灣永續行動獎」銅獎等雙獎項,昨(12日)於台北世貿一館「2022亞太永續行動博覽會」授獎,顯示雲嘉南管理處推廣永續觀光措施獲得國內外的重視,將為在疫後觀光行銷注入吸引遊客來訪的利基。

圖/雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

聯合國2015年宣布「2030永續發展議程(Agenda 2030)」並通過17項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs),明確擘劃全球未來2016-2030年間之努力方向。台灣企業永續學院及財團法人台灣永續能源研究基金會除主力的「TCSA台灣企業永續獎」外,為充分展現亞太地區及台灣推動永續發展之豐沛活力,今年舉辦首屆亞太永續行動獎及第二屆台灣永續行動獎,表揚各界在實踐永續發展、ESG投資及聯合國17項永續發展目標之卓越成果及貢獻,並依參獎內容區分環境永續、社會共榮及經濟發展三大面向。

圖/雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

雲嘉南管理處今(2022)年以「Sunsets over Salt Fields – Traditional Industries and Sustainable Tourism Along the Southwest Coast」(夕照雲嘉南,鹽白晶旅程-從地方產業建構區域觀光的永續發展)及「守護雲嘉南,從鹽開始」兩案例分別報名參加「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」之社會共榮面向。雲嘉南濱海風景區內擁有極長的海岸線,且具有沙洲、潟湖等特殊海岸及濕地地形景觀,衍生出製鹽、養殖等相關產業蓬勃發展,隨著天然日曬鹽於2000年結束生產,留下許多深具歷史價值的人文地景。臺南市井仔腳瓦盤鹽田是現存臺灣最古老的鹽田,至今已有200多年歷史,鹽田廢曬後,台南市政府於2003年依傳統工法復育鹽田,並於2009年公告為設歷史建築。雲嘉南管理處從北門井仔腳瓦盤鹽田出發,將過往在地賴以為生的製鹽業轉型朝休閒觀光發展,結合SDGs推廣綠色運具之低碳旅遊,改善轄區自行車道服務環境、辦理雲嘉南自行車領騎達人培訓及自行車慢遊活動等友善環境行動,並透過產業觀光主題的設計、在地文化導覽解說及環境教育場域設置,外地遊客到訪後口耳相傳情況下,讓在地居民體認自有文化的珍貴,開始重視文化傳承。也因應國際旅遊市場發展趨勢,積極進行轄區內資源系統規劃利用,把製鹽流程與環境教育結合,與在地社區及相關單位分工,逐步擴大雲嘉南的永續行動並創造出觀光旅遊的特殊性。

圖/雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

