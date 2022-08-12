2022亞太永續行動博覽會登場 完整呈現五大永續亮點

由中華民國外交部、行政院環保署、農委會林務局、永續發展目標聯盟(A‧SDGs)指導及策劃，台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2022 亞太永續行動博覽會」，8月12日至14日在台北世貿1館隆重登場；主辦單位邀集政府機關、企業、金融、大學、社會企業、NGO、媒體、贊助單位及策略夥伴共襄盛舉，攜手展出推動永續行動成果。

「2022 亞太永續行動博覽會」係台灣首屆規模最大的永續展會，共有五大永續亮點內容，分別為(1)亞太永續行動展(2)亞太永續行動高峰會(3)亞太永續行動論壇(4)亞太暨台灣永續行動獎(5) Road to Net Zero 邁向淨零之路倡議行動，展現全台各界永續行動的成果與能量。

主辦單位以實體與線上方式舉行隆重開幕典禮，邀請副總統賴清德出席開幕式及亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，與會貴賓包括內政部長徐國勇、經濟部次長曾文生、諾魯共和國大使Jarden Kephas、德國經濟辦事處長Axel Limberg、澳洲辦事處代表Jenny Bloomfield、巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處代表Tommy Kambu Kunji、法國在台協會副主任Guillaume Delvallée、內政部營建署長吳欣、中央氣象局長鄭明典、工業局長呂正華、中國工程師學會常務理事楊偉甫等貴賓出席，現場冠蓋雲集，盛況空前。

副總統賴清德指出，蔡總統去年4月22日世界地球日，公開揭櫫台灣2050淨零轉型的目標，行政院今年3月提出台灣淨零碳排的路徑圖，並在2030年前投入9千億元預算，推動淨零轉型的工作，進一步帶動更多企業響應。

副總統賴清德指出，這次的博覽會是這幾年來大家共同努力的成果，也希望未來我們一起更堅定地往這個目標前進。 圖／主辦單位提供

副總統代表蔡總統恭賀每一位得獎者，也感謝大家在永續發展目標上採取行動、積極作為，並祝福博覽會順利成功、論壇成果豐碩，讓未來台灣邁向永續發展的路上，更加順利。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使表示，2022年3月底，國發會公布我國的淨零排放路徑及策略，今年TAISE所有活動主題聚焦淨零行動的落實與實踐，本次一連三天的活動，全台產官學研130個單位永續行動重磅登場，代表各界有心展現各自的永續成果，期許可以為永續發展盡一份心力，大家熱烈的參與行動令人感佩，絕對是台灣永續行動史上最重要的一步。簡又新期許在會展活動中激起更多合作與商機，將台灣的永續行動成果展現至全世界。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使期許在會展活動中激起更多合作與商機，將台灣的永續行動成果展現至全世界。圖／主辦單位提供

簡又新指出，亞太永續行動展共有永續政策區、永續城市區、永續企業區、永續大學區、永續生活區與永續NGO區六大主題，亞太永續行動高峰會共舉辦四場高峰會:(1)永續城市高峰會(2)永續轉型高峰會(3)永續福祉高峰會(4)永續創新高峰會，28位永續領域專家、政府首長代表與企業代表登場分享永續成果，場場精彩。

亞太永續行動論壇計有五場；包括內政部營建署主辦的「再生水與環境永續發展推動交流研討會」，行政院環境保護署策劃的「中央與地方永續交流論壇」，中華電信所主辦的「推動淨零轉型邁向永續發展論壇」與台灣淨零排放協會的「氫能論壇」與「碳捕捉封存再利用論壇」。

2022亞太暨台灣永續行動獎榜單揭曉 接軌國際迎向永續

「TSAA台灣永續行動獎」結合首次「APSAA亞太永續行動獎」揭曉獲獎榜單，台灣永續行動獎總參獎件數高達247件，最終評選出200件永續行動方案榮獲肯定。主辦單位感謝69位專家及社會賢達所組成的評審團，評選過程嚴謹客觀公正；在永續績效及單面向的卓越案例表現較往年大幅精進，也期盼在各界及所有人的共同努力下，為當代及後代子孫創造更美好的永續家園。

值得一提的是，首屆「APSAA亞太永續行動獎」經開放徵選SDGs成功案例，吸引41家單位參獎，總參獎件數高達63件，最終評選出特優1件，金獎14件、銀獎12件及銅獎17件)，總共44件永續行動方案榮獲肯定，每一項獲獎案例充分展現出參獎單位對於實踐聯合國永續發展目標的使命感與努力的成果，各方案執行類別多元，創造社會效益與影響力，充分顯現各界推動永續發展之豐沛活力，足堪各界表率。

Road to Net Zero 邁向淨零之路倡議行動

A•SDGs邀請主協辦方及各界於開幕當天上午舉行「Road to Net Zero邁向淨零之路」倡議發布會，台北101訂於活動前夕及開幕當天（8月11日及8月12日晚上6點半到10點）點燈，「Road to Net Zero邁向淨零之路」倡議發布會的出席貴賓包括政府機關代表行政院農業委員會副主委黃金城，公協會代表中華民國三三交流協會理事長林伯豐、聯盟創始成員中華民國工商協進會理事長吳東亮，亞太永續行動論壇代表中華電信總經理郭水義，以及策略合作夥伴台北101總經理朱麗文，顥示台灣各界加入淨零未來的決心，並期待未來各項豐碩成果。

永續發展目標聯盟(A‧SDGs)進行倡議發表會。圖／主辦單位提供

逛展喝生態咖啡抽大獎 好禮獎不完

為鼓勵民眾踴躍參加瞭解全台當代永續議題，主辦單位特別規劃超過總價值超過30萬的抽獎好禮，凡透過報名系統完成報名，並在博覽會活動期間進場參觀者，即具抽獎資格。除了有知名品牌BESV PSA1電動腳踏車、IPad Air 64GB、遠東百貨與SOGO百貨禮券外，還有公平貿易生態綠咖啡禮盒與芙彤園精油保養禮盒，讓民眾逛展補充豐富永續知識，還能享受永續好禮。



2022亞太永續行動博覽會線上直播觀看頻道

8/12 | https://youtu.be/S20fyNaTKXc

8/13 | https://youtu.be/VYn3l0_jWvQ