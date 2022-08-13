白嘉莉為夫保肝走天涯 任好心肝大使獻暖

「身為肝病病人的家屬，我衷心提醒大家一定要出來做篩檢，尤其是腹部超音波檢查，才能及早發現問題」。有最美麗的主持人美譽的白嘉莉小姐，熱心投身公益，成為最美麗的好心肝大使，為家鄉台灣貢獻溫暖。

白嘉莉小姐在1970年代主持過「群星會」、「喜相逢」、「銀河璇宮」…等家喻戶曉的節目，優雅氣質形象深植人心，如今年過70風采依舊。她在演藝生涯如日中天之時，遠嫁印尼企業家黃雙安先生，從萬眾矚目的巨星隱身為賢內助，展開人生另一篇章。

2003年11月，夫妻在一次訪美行程順道安排到梅爾醫院(Mayo Clinic)做健康檢查，黃雙安先生因此意外發現肝癌，以電燒手術處置三個肝腫瘤，手術時間不長，傷口也小，體力恢復得也快。「我們原本不知道他有肝病，醫師說我先生很幸運，如果未在此時發現，可能只剩六個月的生命！」罹癌後兩年，黃先生的肝臟又發現腫瘤，再做一次電燒手術，醫師一再提醒不能大意，一定要定期追蹤。

接下來10多年，白嘉莉小姐陪伴先生每半年奔波赴美國追蹤，「當年要先從印尼飛行6小時到香港，隔天轉機，從香港飛13小時到洛杉磯，停留一晚再接第二天的班機飛行5小時到明尼蘇達州，再租車開2小時路程才抵達梅爾醫院，還得克服時差問題！」她說，當時若知道台灣的肝病醫療如此先進，就不需如此舟車勞頓。

鶼鰈情深親力照顧摯愛，陪伴定期追蹤下，黃雙安先生的肝臟未再出現變化，2018年黃先生因肺炎辭世，而非肝病。白嘉莉小姐說：「在一路陪伴先生的過程中，我瞭解了一些肝病知識，在肝臟檢查中，腹部超音波扮演很重要的角色。我知道肝照顧得好，早點發現問題，要解決不是什麼難題，所以我想呼籲大家，每人每年一定要做一次腹部超音波檢查。」

夫妻倆多年來默默投入公益與慈善關懷，白嘉莉小姐將這份行善心意延續奉獻給故鄉台灣，投入肝病防治公益，她特別分享一段經典的話給台灣朋友們：「有一天你輝煌了，一定要有一個好的身體才能夠享受人生；有一天你落魄了，還是要有個好身體才能夠東山再起，健康不是第一，而是唯一」。

白嘉莉小姐公益宣導肝病防治影片：https://www.youtube.com/watch?v=wrytBpGQmDI