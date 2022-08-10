嘉義城隍廟 「城隍領航 佛道超度」

嘉義城隍廟於農曆7/13-7/15（國曆8/10-8/12）展開「城隍領航 佛道超度」結合道教科儀及佛教經懺，連續三天佛、道超渡拔薦大法會，城隍尊神，日管陽間，夜司陰曹。中元佳節舉辦的宗教儀式是善男信女為往生至親、九玄七祖、冤親債主、嬰靈、寵物、與無主孤魂等有緣眾生得往生極樂世界、離苦得樂，表達慎終追遠盡心盡力種福報的最佳良機。凡參加陰陽兩利的殊勝超渡法會，懷著虔誠、感恩、清淨懺悔的心念祝禱，將所有功德迴向歷代祖先、累劫冤親、十方法界一切眾生等，可得長壽安樂，惡緣遠離、褔慧增長，保佑闔家平安吉祥。

嘉義城隍廟 城隍領航 連續三天佛教經懺。圖／嘉義城隍廟提供

嘉義城隍廟建廟三百餘年，每年農曆7月「城隍中元祭典」皆承襲百年傳統遵循古禮辦理，今年農曆6/28-7/1「城隍開恩 全嘉開普」，首先從起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢，接著農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式，完整的普渡儀式成為嘉義地區珍貴文化科儀更是嘉義市的無形文化資產。

今年嘉義城隍廟的「全嘉開普」除了準備傳統祭祀供品外，特別精心布置一座約長15米長，由鳳梨酥及長壽餅創作成的「祥龍獻普」，還有民眾以當季水果布置「水果山」，讓傳統民俗信仰結合藝術與創新，成為具有在地特色吸睛亮眼的創意供品。 嘉義城隍廟於農曆7/13-7/15所舉辦的「城隍領航 佛道超度」乃結合道教科儀及佛教經懺，連續三天佛、道超渡拔薦大法會。參加超度拔薦者可廣種功德福田，迴向往生者，往生者若是已得度者，則可提升蓮位仙品；若未得度者，亦可藉此因緣蒙超拔往生極樂世界；已轉世者，可消業增福種善因。