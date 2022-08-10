知名音樂大師聯合贊助音樂到偏鄉兒童

溪水暑期音樂藝術關懷營 8/13成果發表會在義大

「讓偏鄉的孩子，學音樂不再遙不可及」，因著這份理想與堅持，溪水藝術關懷發展協會走過10個年頭，並首度聯合舉辦「六龜第十屆」及「東埔第一屆」溪水暑期音樂藝術關懷營，希望促成中、南部三個山區的交流，縮短城鄉距離。協會將於8月13日在義大皇家酒店6樓國際演講廳舉辦的成果發表會上，邀請到知名小提琴演奏家-蘇顯達教授及多位知名鋼琴家、聲樂家、巴松管、長笛、琵琶演奏家共同演出，歡迎各界到場一同領受音樂饗宴，用掌聲，鼓勵偏鄉孩童及長者們努力的夢想成果！

溪水10週年的呈現，除了音樂以外，更結合了品格教育、能量律動、非洲鼓、美術、戲劇…等內容，還搭配線上課程與各地老師分配至六龜、桃源區及東埔部落實體教學。一系列慶祝活動則於8月11日揭開序幕，由默默耕耘的老師們帶著協會栽培的兩位盲生至義大遊樂世界快閃表演，於8月12日帶著學童們一起至義大遊樂世界遊玩並快閃表演。

理事長洪翠峯說，其實，偏鄉孩童最缺乏的不是「物資」，而是「師資匱乏及穩定性不足」。

溪水藝術關懷發展協會的創立緣起於民國102年，六龜區衛生所所長-林鴻醫師在服務鄉里之餘，發覺這些地區孩子的需要，喜好音樂與藝術的林醫師義無反顧地在偏鄉撒下音樂教育的種子，既徵求當地志工老師及親友們，也出借自己的住家當作教室。在六龜社服中心呂清喜主任協助下，開始了第一屆六龜鋼琴營。

民國104年，洪翠峯老師在退休前夕，決心投入六龜鋼琴營的行列，廣邀中部許多專業且熱心公益的音樂老師們一起投入，希望偏鄉孩童也能擁有城市孩童享有的學習機會。然而僅憑著林醫師與老師們的熱情與星火之力，難以延綿愛的火炬；為發揮更大影響力，洪老師於民國107年成立「社團法人溪水藝術關懷發展協會」，期許這份愛如溪水般生生不息。

協會栽培了另一位在地人才谷霙，負責樂齡的團體課程。

除了音樂營以外，協會致力栽培在地種子老師，多年來培育許多幼苗長成音樂藝術人才，有盲生、來自清貧家庭的孩童及樂齡長者，讓鋼琴、小提琴、非洲鼓…等各種樂音在台灣各角落處處飄揚，也為社會帶來和諧光輝。